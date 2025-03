video suggerito

Spalletti nervoso per una domanda dopo Italia-Germania: "Non ne parlo perché diventa una psicosi" L'Italia è stata sconfitta 2-1 dalla Germania a Milano. Ha deciso un gol di Goretzka, a segno sugli sviluppi di un corner. Ancora una volta da palla inattiva gli Azzurri incassano un gol. Spalletti non vuole parlare di psicosi, ma un problema c'è.

A cura di Alessio Morra

L'Italia è stata battuta per 2-1 dalla Germania nella partita d'andata dei quarti di Nations League. Un risultato per gli Azzurri, che a Dortmund devono solo per vincere per potersi qualificare per la Final Four. Dopo il gol di Tonali i tedeschi hanno ribaltato il risultato nella ripresa. Il c.t. Spalletti dopo la partita a caldo ha reso merito alla Germania, ma ha rimarcato alcuni errori fatti dalla sua squadra, che ha preso ancora una volta gol da calcio piazzato.

Germania più costante, hanno fatto scelte che abbiamo pagato

Il selezionatore azzurro pochi minuti dopo la partita, come da tradizione, si è presentato ai microfoni della Rai dove ha analizzato la partita: "In alcuni momenti non siamo stati nel ritmo della partita né delle situazioni che si sono presentati, mentre loro sono stati molto costanti. Hanno fatto delle scelte che noi abbiamo pagato a caro prezzo. Come sul gol dell'1-1 quando con quella palla da metà campo hanno trovato l'uomo libero dentro e hanno segnato. Si sa che loro sono molto alti, c'è differenza di statura, per questo anche ho messo Bellanova. A loro gli si dice bravi e si cerca di migliorare".

L'Italia subisce ancora gol sulle palle inattive

L'inviata della Rai ha ricordato a Spalletti l'ennesimo gol subito da calcio piazzato, stavolta l'1-2 di Leon Goretzka. Il c.t. della Nazionale si stizzisce un po' su quella domanda e la liquida con una risposta secca: "Lo sanno tutti che prendiamo gol su calcio piazzato. Bisogna andare oltre, altrimenti entra la psicosi. Abbiamo preso gol così, sì, ma ora ne voglio parlare".

Il dato dei gol incassati da palla inattiva è incredibile

Questa è una spina nel fianco dell'Italia di Spalletti, che nella partita con la Francia del 17 novembre la Nazionale ha incassato tutti e tre i gol da situazione da palla inattiva. E quei tre gol dei Bleus si sommano alle tre reti subite nelle partite precedenti del girone della Nations League, due dal Belgio e uno da Israele. Praticamente con quello di Goretzka, l'Italia ha subito da palla inattiva sette gol da palla inattiva. Non vuole parlare di psicosi Spalletti, ma certamente c'è un problema da risolvere, e pure molto presto.