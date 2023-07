Buffon rifiuta 30 milioni dall’Arabia e pensa al ritiro: solo una squadra può fargli cambiare idea Gigi Buffon, che avrebbe rifiutato una super proposta dall’Arabia Saudita, ha un altro anno di contratto con il Parma, ma potrebbe decidere di lasciare il calcio a 45 anni.

A cura di Alessio Morra

A 45 anni Gigi Buffon potrebbe lasciare il calcio. La decisione potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Il portiere dell'Italia campione del mondo avrebbe deciso di dire basta con il calcio giocato, nonostante abbia avuto, pure, un'offerta straordinaria da parte di un club dell'Arabia Saudita.

La carriera di SuperGigi (così lo chiamavano i suoi tifosi oltre vent'anni fa) è leggendaria. Il presente è d'obbligo. Perché Buffon fino a pochi giorni fa ha difeso i pali del Parma, con cui ha iniziato a giocare nel 1995! Sono passati ventisette anni e mezzo. Tutti vissuti da protagonista. Tutti o quasi vissuti con dei trofei sollevati a fine stagione. A luglio 2006 sollevò quello più importante: la Coppa del Mondo. Di quell'Italia è l'unico ancora in campo. Molti dei suoi compagni dell'epoca fanno gli allenatori da tempo.

La scelta romantica di tornare al Parma è stata davvero meravigliosa, i risultati però sono stati scadenti. La promozione in Serie A non è arrivata. L'ultima stagione è stata beffarda con la semifinale persa contro il Cagliari. Finito il campionato il portierone si è preso una pausa, una vacanza, con compagna e figli, per ricaricarsi e forse pure per decidere cosa fare. Con il Parma il contratto Buffon ce l'ha, fino al 2024, ma nel mezzo è arrivata un'offerta faronica dall'Arabia Saudita, che gli ha proposto un contratto da 30 milioni.

Proposta respinta al mittente. Per ora resta un calciatore del Parma, ma occhio al futuro. Perché Buffon potrebbe decidere di lasciare il calcio. Il presidente Krause lo stima molto e non gli farebbe problemi, e anzi potrebbe proporgli un ruolo da dirigente. Il futuro di Buffon è tutto da scrivere, anche in passato la Juve gli aveva detto che quando avrebbe lasciato il calcio giocato sarebbe potuto tornare in veste di dirigente. Ma con un numero uno vero e proprio come Buffon niente può essere dato per scontato.

E c'è anche un'ipotesi, non peregrina, che tutte queste riflessioni si possano chiudere con una sorpresa: niente ritiro, niente Arabia e un'altra stagione in Serie B. Perché c'è solo una cosa che può far rimanere tra i pali Buffon: la promozione in A del Parma, e se questo sarà il sentimento prevalente l'ex juventino potrebbe ancora decidere di giocare per un'altra stagione.