Buffon nuovo obiettivo dell’Arabia Saudita: pronta offerta monstre, Gigi deve decidere il suo futuro Anche Gigi Buffon nel mirino dell’Arabia Saudita: il portiere classe 1978 avrebbe ricevuto un’offerta sontuosa e starebbe riflettendo sul suo futuro.

A cura di Vito Lamorte

Gianluigi Buffon deve decidere nei prossimi giorni il suo futuro. Il portierone italiano starebbe valutando se continuare a giocare un altro anno oppure appendere i guantoni al chiodo. Il numero uno del Parma vuole capire se proseguire la sua carriera da calciatore o se ritirarsi per intraprendere un'altra fase della sua vita.

L'ex Juventus, che ha deciso di tornare nella squadra con cui ha iniziato il suo percorso nel calcio professionistico nel 1995 dopo l'addio ai bianconeri, ha mostrato l'entusiasmo di sempre nonostante l'età (45 anni) ma ha giocato meno della scorsa stagione anche a causa di problemi fisici, che potrebbero pesare sulla sua decisione finale.

Sono state 19 le partite disputate quest'anno nonostante un problema alla coscia che lo ha fuori da inizio ottobre fino a fine 2022: Gianluigi Buffon ha ancora un anno di contratto con il club gialloblù ma il portierone toscano sta valutando tutte le carte sul tavolo per capire cosa fare.

Tre sembrerebbero le strade percorribili: lasciare il calcio, proseguire la sua infinita carriera restando un altro anno al Parma oppure scegliere un'ultima avventura straniera.

Proprio in merito a quest'ultima ipotesi pare che qualche sondaggio sia stato fatto anche da club dell'Arabia Saudita e in base alle informazioni riportate da Nicolò Schira nelle scorse ore Gigi Buffon avrebbe ricevuto un'offerta sontuosa con un contratto fino al 2025 da 15 milioni di euro all'anno.

Buffon quest'anno ha aiutato il Parma ad approdare ai playoff per la promozione in Serie A ma la corsa verso il sogno si è fermato in semifinale contro il Cagliari, che poi avrebbe avuto la meglio anche sul Bari in finale: dopo aver subito una clamorosa rimonta nella partita d'andata, i ducali non sono riusciti a scardinare il fortino sardo al Tardini e così Gigi si è lasciato andare in un pianto che ha colpito tutti.