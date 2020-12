La scorsa settimana il giudice sportivo ha inflitto una giornata di squalifica al calciatore della Roma Byran Cristante, che era stato punito per un'espressione blasfema, pronunciata dopo aver realizzato un'autogol nella partita con il Bologna. Si era discusso molto di quella sanzione. E ora si parla tanto di qualcosa di simile, che però non è stato giudicato allo stesso modo. Il giudice sportivo non ha deciso di sanzionare il portiere della Juventus Buffon che nel corso della partita con il Parma ha usato pure lui un'espressione blasfema.

Cosa ha detto Buffon durante Parma-Juventus

Nei minuti finale del match del ‘Tardini' con la Juventus pienamente in controllo, Buffon, da leader della squadra, con quasi 43 anni sulle spalle, ha rimproverato il giovanissimo Portanova e facendolo ha utilizzato un'espressione blasfema: "Mi interessa che ti vedo correre e stare lì Dio ****, a soffrire del resto non mi frega un ca***". Tutto amplificato dallo stadio vuoto che ha aiutato nell'ascolto di quelle parole. Le parole non sono state messe a referto dall'arbitro, gli ispettori della Lega presenti allo stadio di Parma non hanno evidentemente ascoltato nulla e Buffon non ha ricevuto la stessa sanzione di Cristante.

Tifosi della Roma arrabbiati sui social

Va da sé che sul web la protesta monta. I tifosi della Roma se la prendono per i due pesi e le due misure. Il centrocampista giallorosso sanzionato con un turno di squalifica dopo la bestemmia, mentre Buffon, che comunque contro la Fiorentina lascerà il posto a Szczesny, non è stato nemmeno sfiorato dalla squalifica. Sono tantissimi i tweet che si pongono la stessa domanda: "Perché Cristante è stato fermato per un turno e Buffon invece no?".