Buffon annuncia la data del suo ritiro dal calcio giocato: è ancora lontanissima Durante il ritiro del Parma a Pejo Buffon replica così a due domande “pruriginose”. A 44 anni, fino a quando continuerà a giocare? “Ci penso ma proseguo sempre…”. Quanti scudetti ha vinto? “Ho vinto 12 campionati italiani, ma me ne hanno assegnati 10”. Poi indica i 10 calciatori più forti, italiani e stranieri, con i quali ha giocato.

Gigi Buffon accanto al presidente del Parma, Kyle J. Krause, durante un evento nel ritiro precampionato (fonte @1913parmacalcio).

Sette vite come i gatti. E forse anche di più. Gigi Buffon non conserva solo i riflessi felini ma anche la straordinaria capacità di cadere sempre nel modo giusto, senza farsi (troppo) male. Ha 44 anni (proprio come i mici della filastrocca…) e rilancia quando gli chiedono se pensa al ritiro. "Vediamo a 55… più o meno".

Parma, Juventus, un anno a Parigi, ancora con la vecchia signora sotto il braccio e adesso di nuovo in Emilia. Come si dice… certi amori fanno giri immensi e poi ritornano. Quello per il calcio è stata una costante della carriera e per l'ex numero uno della Nazionale è sempre come la prima volta.

"Sto pensando da tanti anni a quando smetterò – ha ammesso Buffon nel corso di un evento nel ritiro di Pejo -. Ho le idee un po' confuse al riguardo… sono 10 anni che ci penso ma poi proseguo sempre".

Tradotto: non ha alcuna intenzione di fermarsi e appendere i guantoni al chiodo. Perché dovrebbe? Finché il fisico regge… e nella peggiore delle ipotesi "non sono sicuro al 100% che rimarrò in questo mondo. Magari sperimenterò altro, il calcio lo conosco".

Cinque calciatori italiani che mette tra i più forti di quelli con cui ha giocato, tra club e maglia Azzurra. Poi ce n'è un altro di cui non fa il nome perché – dice – rischierebbe di essere troppo parziale, "condizionato dal rapporto che c’è". E allora spara gli altri un poco alla volta, senza timore di smentita.

"Attaccanti perché sennò altrimenti ne cito 108. Baggio, Totti, Del Piero, Pirlo e Cassano, che seppur discontinuo valeva come questi".

Campo ristretto anche gli stranieri. Da portiere, che li vede arrivare addosso oppure scagliare bordate dalla distanza, resta con lo sguardo fisso sulle punte meno una. "Dico Thuram, Neymar, Mbappè, Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic".

La domanda indiscreta, di quelle che chiamano risposte altrettanto indiscrete, è sempre la stessa: quanti scudetti ha vinto Buffon? La replica a una quesito pruriginoso (così lo definisce nell'incipit) è dare un colpo al cerchio e uno alla botte. "Ti dico che ho vinto 12 campionati italiani, ma me ne hanno assegnati 10", è il riferimento alla sua esperienza alla Juventus e ai titoli cancellati dopo Calciopoli.

Poi ci sono anche "una Ligue 1 e col Parma qualche Coppa Italia, altre Supercoppe. L’unico titolo europeo l’ho vinto con il Parma, con la Juve abbiamo perso tante finali".