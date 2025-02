video suggerito

Bufera sull'arbitro Mariani dopo l'espulsione di Al-Musrati in Champions: "L'avete visto tutti" L'arbitro Mariani finisce nella bufera a tre giorni da Juventus-Inter. Il direttore di gara ha espulso un giocatore del Monaco nella sfida di Champions contro il Benfica scatenando la rabbia del club del Principato.

A cura di Fabrizio Rinelli

L'arbitro Maurizio Mariani dirigerà la partita tra Juventus e Inter di campionato che si giocherà domenica 16 febbraio alle ore 20:45. A tre giorni da questa importante sfida però il direttore di gara è finito nella bufera per quanto accaduto durante Monaco-Benfica valida per l'andata dei playoff di Champions. Dalle parti del Principato non hanno preso bene la decisione dell'arbitro di espellere Ali Al Musrati, centrocampista libico del Monaco in prestito dal Beşiktaş. Il giocatore è stato infatti espulso per doppia ammonizione al minuto 52 lasciando i suoi compagni in 10.

Un cartellino rosso che ha fatto discutere visto che dalle parti del Monaco lamentano la troppa severità di Mariani prima di prendere quella decisione. Al-Musrati durante la partita ha chiesto al direttore di gara di estrarre il cartellino giallo a un avversario per via del fallo di Alvaro Carreras sull'attaccante del Monaco Breel Embolo. Il giocatore del Benfica aveva spinto Embolo facendo fallo, prontamente fischiato dal direttore di gara. Al-Musrati però voleva il giallo e l'ha chiesto a Mariani facendo un gesto chiaro. Da regolamento questo è ora punito con il giallo.

La nuova linea di comunicazione della Uefa adottata durante l'Europeo l'estate scorsa infatti ha vinto su tutta la linea. Da questa stagione anche negli altri tornei Uefa, è stato deciso che solo i capitani possono discutere con il direttore di gara. Per gli altri giocatori scatterà immediatamente l’ammonizione. Al-Musrati in quel momento evidentemente non ha pensato a questo agendo d'istinto. C'è da dire che il giocatore non ha minimamente accentuato i toni né si è permesso di mettersi faccia a faccia con l'arbitro. Il suo atteggiamento è sembrato piuttosto tranquillo.

Le parole dell'allenatore del Monaco che contesta la decisione di Mariani

Questo è ciò che ha contestato il Monaco sottolineando come Mariani sia stato fin troppo fiscale nonostante quel gesto di Al-Musrati preveda il cartellino giallo. "Non l'ho visto camminare verso l'arbitro, ha chiesto solo il giallo -. ha detto Hütter, allenatore del Monaco – . Sì, queste sono le regole che dobbiamo accettare, ma non è stato aggressivo". Dello stesso avviso anche il terzino sinistro del Monaco Krépin Diatta: "Penso che tutti abbiano visto con i propri occhi – ha detto -. Non era arrabbiato ed è stato calmo nei confronti dell'arbitro. A volte è troppo severo".