Brescia-Perugia oggi, dove vederla in diretta TV e streaming: formazioni e orario dei playoff di Serie B Il Brescia ospita il Perugia per il turno preliminare dei play off di Serie B: in palio la qualificazioni alle semifinali degli spareggi. La partita si gioca oggi alle 18:00 al Rigamonti. Ecco le formazioni della partita e dove vederla in diretta TV e streaming.

A cura di Alessio Pediglieri

Al Rigamonti si affrontano Brescia e Perugia per il turno preliminare dei play off di Serie B: in palio la qualificazione alle semifinali degli spareggi. La partita è in programma oggi sabato 14 maggio alle ore 18:00 e si vede in diretta TV su Sky e in streaming su Dazn e Helbiz. È l'ultimo quarto di finale in tabellone e la vincente affronterà la già qualificata Monza in semifinale per giocarsi la promozione in Serie A.

Brescia e Perugia hanno un passato glorioso nella Serie A. Il club lombardo deve riscattare una stagione in cui, malgrado i buoni risultati ha visto l'avvicendamento in panchina tra Filippo Inzaghi e Eugenio Corini. La promozione diretta in A è svanita con il rocambolesco finale di regular season che ha premiato Cremonese e Lecce. Il Perugia ha invece conquistato i playoff all'ultima giornata vincendo la sfida decisiva contro il Monza. Proprio contro il Monza si potrebbe ripetere la sfida in semifinale, se il Perugia riuscisse a superare il Brescia.

Le probabili formazioni di Brescia-Perugia. Mister Corini dovrebbe schierare la medesima formazione della trasferta di Cittadella con il consolidato 4-3-1-2 in cui il ruolo dietro le punte viene confermato a Tramoni. Per gli umbri stesso discorso: nessun turnover e undici iniziale solito, con il 3-4-2-1 che vedrà De Luca aiutare le due punte Matos e Kouan

Brescia (4-3-1-2): Joronen, Sabelli, Cistana, Adorni, Pajac; Bisoli (C), Van De Looi, Bertagnoli; Tramoni; Bajic, Moreo. All: Corini

Perugia (3-4-2-1): Chichizola; Rosi, Curado, Dell’Orco; Ferrarini, Burrai, Segre, Lisi; Matos, Kouan; De Luca. All: Alvini.

Partita: Brescia-Perugia

Quando si gioca: sabato 14 maggio 2022

Dove si gioca: Stadio Rigamonti, Brescia

Orario: 18:00

Canale TV: Sky Sport, DAZN

Diretta streaming: DAZN, Sky Go, Helbiz Live

Competizione: Palyoff serie

Dove vedere Brescia-Perugia in diretta TV e streaming

Brescia-Perugia verrà trasmessa da DAZN che permette la visione della gara attraverso le Smart TV collegate a internet. La connessione può avvenire o tramite dispositivi wireless come Chromecast, oppure utilizzando le classiche console di gioco. La gara è visibile anche per gli abbonati Sky sui canali di Sky sport.

In streaming l'offerta è ancora più ampia. Oltre al classico servizio offerto da DAZN, attraverso l'app per i collegamenti dai devices oppure sul sito ufficiale utilizzando le credenziali di accesso, c'è anche Sky Go per gli abbonati Sky. Infine, il servizio messo a disposizione da Helbiz Live che, sempre dietro abbonamento, propone il live streaming di Brescia-Perugia.

Serie B, le probabili formazioni di Brescia-Perugia per i play-off

Corini e Alvini hanno poco da cambiare e metteranno in campo la formazione migliore a disposizione, vale a dire quella che si è guadagnata la possibilità di andare in semifinale. Dunque, nessun cambio e tante conferme per una sfida che durerà 180 minuti e che vivrà ancora una volta sul filo dell'equilibrio.

