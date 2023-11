Brasile-Argentina dove vederla in TV e diretta streaming, orario e formazioni della partita Brasile e Argentina si affrontano nella partita valevole per la sesta giornata del girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali del 2026. Si gioca allo stadio Maracana di Rio de Janeiro con fischio d’inizio fissato alle 01:30 (ora italiana).

Brasile e Argentina si affrontano nella partita valevole per la sesta giornata del girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali del 2026. Si gioca mercoledì 22 novembre 2023 allo stadio Maracana di Rio de Janeiro con fischio d'inizio fissato alle 01:30 (ora italiana).

Sia la nazionale di Fernando Diniz che quella di Lionel Scaloni vengono entrambe da una sconfitta: ha Seleçao ha perso in casa della Colombia per 2-1, con la firma di Luis Diaz; mentre i campioni del Mondo dell'Albiceleste hanno perso a domicilio contro l'Uruguay per 2-0. Attualmente l'Argentina è prima nel girone con 12 punti mentre i Verdeoro inseguono con 7 punti e attualmente sono relegati al quinto posto.

Le probabili formazioni di Brasile-Argentina. Il Brasile non avrà a disposizione Neymar, Ederson e Richarlison: Fernando Diniz non avrà nemmeno Vinicius e al suo posto dovrebbe esserci Gabriel Jesus. Per l'Argentina tridente formato da Lautaro Martinez con Messi e Nico Gonzalez.

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Emerson, Gabriel, Marquinhos, Carlos Augusto; Andre, Bruno Guimaraes; Rodrygo, Martinelli, Raphinha; Gabriel Jesus. Allenatore: Diniz.

ARGENTINA (4-3-3): Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; Fernandez, Mac Allister, De Paul; Messi, Lautaro, Gonzalez. Allenatore: Scaloni.

Dove vedere Brasile-Argentina in diretta tv su Sky o Dazn

La partita tra la Seleçao e la Seleccìon non sarà trasmessa da nessuna emittente in Italia.

Brasile-Argentina, dove vederla in streaming

Non ci sarà la possibilità nemmeno di vedere la diretta streaming di Brasile-Argentina.

FIFA+, app e portale della FIFA, dà la possibilità di assistere alle partite di qualificazioni Mondiali ma non le trasmette però al termine delle gare sono disponibili gli highlights di ogni partita sudamericana di qualificazione al Mondiale 2026.

Le probabili formazioni di Brasile-Argentina

Diniz con il 4-2-3-1 con Gabriel Jesus unica punta e il trio Rodrygo-Martinelli-Raphinha sulla trequarti. In mediana Andre e Bruno Guimaraes, linea difensiva con Emerson, Gabriel, Marquinhos e Carlos Augusto. In porta Alisson.

Scaloni non cambia il 4-3-3 con Messi, Lautaro e Gonzalez. In mezzo al campo Fernandez, Mac Allister e De Paul con la linea difensiva davanti al Dibu Martinez formata da Molina, Romero, Otamendi e Tagliafico.

Qualificazioni ai Mondiali 2026, la classifica del girone sudamericano

La classifica del girone dell'America Latina per le qualificazioni ai Mondiali 2026 dopo cinque giornate: