Brahim Diaz segna un gol sbalorditivo in allenamento col Real Madrid, spunta un nome: Picasso Brahim Diaz segna un super gol in allenamento e lascia senza parole giocatori e dirigenti presenti. L’ex Milan ha subito un soprannome: in un tweet spunta ‘Picasso’.

A cura di Fabrizio Rinelli

"Originario di Malaga, proprio come Picasso. Casualità? Non ci credo". Scrive questo il Real Madrid riprendendo in allenamento Brahim Diaz in campo. Lo spagnolo è tornato alla base dopo il prestito al Milan terminato al meglio con una semifinale di Champions League ma in generale è stato protagonista di un'esperienza molto positiva in rossonero. Ancelotti ha dunque voluto puntare su di lui nonostante gli acquisti di Bellingham e Arda Guler arrivati per rinforzare e anche ringiovanire la rosa dei Blancos.

In queste prime ore di ritiro sui social del Real sono comparse infatti diversi filmati sia dell'inglese che del turco ma anche dello stesso Brahim Diaz. Lo spagnolo in particolare è apparso in un video in cui si è esibito in uno dei suoi cavalli di battaglia: il dribbling. Pochi secondi di clip per mostrare ai tifosi delle Merengues che forse il futuro del Real passa anche dai numeri di questo giovane talento che ha spinto il Milan di Pioli fino a raggiungere traguardi inimmaginabili. La sua prima giocata in allenamento ha fatto impazzire giocatori in campo e dirigenti in tribuna.

Brahim Diaz è uno di quei giocatori capaci di giocare con entrambi i piedi. Bravo nel fraseggio, utilissimo sul corto e letteralmente devastante quando palla al piede riesce a tenere il controllo anche a una velocità sostenuta. Proprio in una di queste situazioni di gioco si è voluto mettere in mostra con la maglia del Real Madrid. Brahim, dalle immagini proposte dal club, parte da destra e con la palla praticamente incollata sul piede taglia tutto la zona al limite dell'area di rigore fino a portarsi all'angolo dell'area.

Leggi anche La mamma di Arda Guler crolla in lacrime durante la presentazione al Real Madrid: interviene lui

Brahim Diaz scarta il primo avversario che prova a rubargli palla, poi anche un secondo. Si libera improvvisamente del terzo che nel disperato tentativo di ostacolarlo finisce per lanciarlo completamente solo verso la porta ma da una posizione molto defilata. Ecco che a questo punto lo spagnolo si inventa una delle sue giocate fulminando il portiere con un pallonetto di mancino a incrocio che si stampa nell'angolino lontano della porta. Un rete magistrale che subito fa impazzire i tifosi del Real Madrid che ora aspettano solo di ammirarlo al Bernabeu.