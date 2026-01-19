Brahim Diaz rompe il silenzio dopo il caos del rigore sbagliato: “Ho fallito, sarà difficile rialzarmi”

Brahim Diaz rompe il silenzio e parla a tutto il Marocco dopo quanto avvenuto col rigore sbagliato in finale di Coppa d’Africa: “Ieri ho fallito, me ne assumo la piena responsabilità, e chiedo scusa dal profondo del cuore”.

Quel rigore in finale di Coppa d'Africa tirato a cucchiaio e parato comodamente da Mendy resterà per sempre impresso nelle memoria di tutti i tifosi del Marocco ma anche del Senegal. Non è chiaro se sia stato fatto apposta o meno per via della polemica relativa alla protesta degli avversari che avevano deciso di abbandonare la partita, ma il titolo perso in quel modo è a dir poco surreale. In tanti hanno chiesto spiegazioni su cosa sia accaduto e in effetti non è ancora chiaro perché l'ex Milan abbia tirato il rigore in quel modo. All'esterno dello stadio diversi tifosi del Marocco intervistati ci sono andati giù pesante sul fantasista del Real intimandolo anche a tornare in Spagna.

Nel frattempo il giocatore ha rotto il silenzio e l'ha fatto attraverso un messaggio comparso sui suoi account social ufficiali: "La mia anima sta provando dolore – spiega -. Ho sognato questo titolo per tutto l'amore che mi avete dato, per ogni messaggio, per ogni dimostrazione di sostegno che mi ha fatto sentire come se non fossi sola. Ho combattuto con tutto quello che avevo, con il cuore prima. Ieri ho fallito, me ne assumo la piena responsabilità, e chiedo scusa dal profondo del cuore".

Il giocatore è di fatto distrutto proprio come era apparso alla premiazione come miglior giocatore del torneo. Infantino, presidente della FIFA, aveva infatti premiato un Brahim Diaz in lacrime, inconsolabile, che non è riuscito a nascondere il rammarico per quanto accaduto. Nella sua lettera conclude: "Sarà difficile per me rialzarmi, perché questa ferita non guarisce facilmente, ma ci proverò. Non per me, ma per il bene di tutti quelli che hanno creduto in me, e per tutti quelli che hanno sofferto con me. Continuerò ad andare avanti finché un giorno potrò ricambiarti tutto questo amore ed essere orgoglioso del popolo marocchino. Sempre Marocco".

Da capire ora cosa accadrà in Nazionale con Brahim Diaz il quale subito dopo il gol subito è stato poi sostituito dal Ct del Marocco. La Federazione presenterà lo stesso reclamo per quanto accaduto ma nonostante ciò il rigore strano di Brahim resterà per sempre nella storia del calcio come uno degli episodi più strani mai accaduti.