Brahim Diaz ritrova il Milan e i tifosi notano il saluto con De Ketelaere: non è come gli altri Prima dell’amichevole tra Milan e Real Madrid Brahim Diaz ha salutato con affetto enorme tanti ex compagni di squadra, ma non ha mostrato lo stesso sentimento per de Ketelaere.

A cura di Alessio Morra

Il Milan ha iniziato la sua campagna estiva americana scendendo in campo a Pasadena contro il Real Madrid. Una bella partita, con cinque gol totali, che ha dato dei segnali incoraggianti a Pioli, che ha schierato già una serie di nuovi acquisti. Ma per l'occasione c'è stato anche un saluto a un vecchio amico, a un compagno di mille battaglie, che a fine stagione ha lasciato i colori rossoneri ed è tornato in Spagna. Tanto affetto ha ricevuto Brahim Diaz, ma non da tutti. Perché c'è stato chi invece non è stato così allegro di rivederlo. Un video postato dal Milan ha aperto un mondo.

Tre stagioni con il Milan, tutte molto esaltanti, quelle che ha vissuto Brahim Diaz, che i rossoneri presero dal Real nell'estate del 2020. Maldini e Massara acquistarono un buon giocatore, ma forse non immaginavano di trovare un tesoro, un calciatore che ha fatto anche le fortune di Pioli. Tre annate ricche: un secondo posto, lo scudetto del 2022 e la semifinale di Champions League. Diaz si è fatto apprezzare dentro e fuori dal campo. Un giocatore di livello, che spesso si è fatto sentire in partite importanti, anche in Europa.

Ma non esistono solo i risultati, i gol e le giocate. Perché esiste anche l'aspetto umano. E l'affetto che gli hanno mostrato i compagni di squadra quando lo hanno rivisto a Pasadena fa capire quanto sia stato importante nello spogliatoi Brahim Diaz. Lo spagnolo nella passeggiata pre-partita si presenta in campo con tuta e la maglia del Real Madrid, sorride, vuole salutare i vecchi compagni. Lo fa. E riceve anche tanto affetto.

Pioli lo abbraccia, Theo Hernandez sfodera il sorriso dei giorni migliori e lo abbraccia molto a lungo. Abbraccio pure con un senatore come Kjaer, sorrisi e pacche con Pobega e Adli, cordialità con il nuovo arrivo Rejinders.

Ma quando è arrivato il momento di salutare Charles de Ketelaere invece la freddezza si tagliava con il coltello. Una stretta di mano gelida tra i due, e poi via a salutare qualcun altro. Lampante quel momento. Verrebbe da dire banalmente che non si può andare d'accordo con tutti. Ma chi sa se tra i due non ci sia stata un po' di conflittualità considerato il ruolo che se non proprio simile li ha portati a essere in contrapposizione.

Brahim Diaz è sceso in campo dal primo minuto, è stato autore di una buona prova, ma non ha inciso nel successo ottenuto per 3-2 dal Real Madrid sul Milan. Gol di Tomori, Romero, Valverde doppietta e Vinicius.