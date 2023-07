Paura prima di Real Madrid-Milan, Hislop ha un malore mentre è in diretta: crolla al suolo Pochi minuti prima dell’amichevole tra Real Madrid e Milan, mentre era in diretta TV su ESPN ha accusato un malore Shaka Hislop, l’ex portiere è svenuto mentre rispondeva a una domanda del giornalista Dan Thomas.

A cura di Alessio Morra

A Pasadena il Milan ha disputato il primo vero test della stagione. I rossoneri hanno affrontato il Real Madrid che in rimonta si è imposto per 3-2 al termine di una bellissima partita. Ma prima dell'incontro è accaduto qualcosa di drammatico. Perché in diretta TV sulla ESPN uno dei talent dell'emittente americana Shaka Hislop si è sentito male ed è crollato a terra mentre stava parlando. La preoccupazione è stata subito enorme, il tam-tam sui social è stato rapidissimo. Le prime informazioni fortunatamente sono state positive. L'ex portiere è cosciente e parla.

Milan-Real Madrid è una delle tante amichevoli di cartello dell'estate americana. Un match tra due delle squadre con il maggior numero di Champions League vinte e per questo è stato seguito con grande attenzione, pure, dai media statunitensi. Il canale TV ESPN ha mandato in onda l'incontro e prima del via nel lungo pre-partita si sono presentati in diretta il giornalista Dan Thomas e Shaka Hislop, ex portiere di Newcastle e West Ham.

Mentre stanno chiacchierando dell'incontro, mentre Thomas gli rivolge una domanda, Hislop sbanda lievemente, sembra malfermo, poco dopo è ancora poco stabile sulle gambe, dopo un paio di secondi crolla a terra. Tutto in diretta. Il giornalista cerca di soccorrerlo, poi le immagini naturalmente sfumano. La partita inizia. Chi stava seguendo tutto live si preoccupa, così come chi apprende la notizia sui social.

Durante l'intervallo Thomas più rilassato e sorridente, dopo il pericolo scampato, rassicura sulle condizioni di Hislop dicendo che è cosciente e che stava parlando con i medici. Un sospiro di sollievo. Queste le parole di Thomas, che è parso visibilmente sollevato: "Il mio amico, Shaka, non qui, ma così com'è, è una buona notizia. È cosciente, sta parlando, penso che sia un po' imbarazzato per tutto questo. Si è scusato abbondantemente. Non è un uomo a cui piace che la gente lo prenda in giro. Ovviamente è troppo presto per fare qualsiasi tipo di diagnosi, ma la cosa importante è che Shaka sia cosciente e abbiamo parlato anche con la sua famiglia, perché immagini di vederlo accadere dal vivo".

Hislop, classe 1969, ha giocato molto a lungo in Premier League, è stato portiere anche di Newcastle e West Ham, ha disputato i Mondiali 2006 con Trinidad & Tobago, ed è uno dei pochi calciatori ad aver conseguito una laurea: in ingegneria.

La partita tra Milan e Real Madrid è stata spettacolare. I rossoneri si sono portati sul 2-0 grazie ai gol di Tomori e Luka Romero, l'argentino ha realizzato un gol favoloso. Ma poi il Real è riuscito a rimontare, con la complicità di Sportiello che ha sbagliato sul primo dei due gol di Valverde, poi un errore di Tomori ha facilitato la doppietta dell'uruguaiano. Mentre il 3-2 definitivo è stato siglato da Vinicius, che quando si scrolla di dosso le polemiche è spesso decisivo.