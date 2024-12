video suggerito

Bove al Viola Park dopo le dimissioni dall’ospedale: pranzo con i compagni e assisterà all’allenamento Edoardo Bove è tornato al Viola Park dopo le dimissioni dall’ospedale: il calciatore della Fiorentina, sottoposto ad un intervento per l’installazione di un defibrillatore dopo il malore accusato contro l’Inter, si fermerà per pranzo con i compagni e assisterà all’allenamento di rifinitura. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

34 CONDIVISIONI condividi chiudi

Edoardo Bove è tornato al Viola Park dopo le dimissioni dall'ospedale Careggi. Il calciatore della Fiorentina, che è stato sottoposto ad un intervento per l'installazione di un defibrillatore dopo il malore accusato nel corso della gara di campionato contro l'Inter, si fermerà per pranzo con i compagni e assisterà all'allenamento di rifinitura in vista della sfida di campionato contro il Bologna, in programma domani 15 dicembre al Dall'Ara, della squadra di Raffaele Palladino.

Il centrocampista classe 2002 nato a Roma ha scattato qualche foto con i tifosi viola presenti all'esterno del centro sportivo e poi ha incontrato la squadra, lo staff tecnico e i dirigenti della Fiorentina, pranzando insieme a loro.

Bove dimesso dall'ospedale dopo l'operazione

Edoardo Bove nel pomeriggio di venerdì ha lasciato l'ospedale Careggi di Firenze dopo l'intervento: al calciatore è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo dopo il malore che lo ha colpito durante i primi minuti di Fiorentina-Inter.

Leggi anche Bove dimesso dall'ospedale: il centrocampista della Fiorentina torna a casa dopo 12 giorni

Dopo aver sostenuto tutti gli esami necessari, il centrocampista dovrà valutare se tenere il defibrillatore e giocare in un campionato diverso da quello italiano (Premier League, iLga, Bundesliga o Eredivisie) o tentare di riottenere l'idoneità agonistica nel nostro paese.

La Fiorentina sarà vicina a Bove: non interromperà il prestito

La Fiorentina ha deciso di stare vicina a Edoardo Bove dopo il malore che lo ha colpito e non interromperà il prestito dalla Roma. Il club toscano rispetterà ogni obbligo dal punto vista contrattuale, sebbene la società gigliata possa ridiscutere e interrompere l'accordo a gennaio: il direttore Pradé e i vertici del club hanno deciso di non intervenire e di stare vicini al ragazzo. Bove rimarrà formalmente un calciatore della Viola fino a giugno e poi si deciderà il suo futuro.