video suggerito

Bove a Sanremo: “Mi sono svegliato in ospedale senza ricordare nulla. Poi ho visto la reazione dei miei” Edoardo Bove ha raccontato durante l’ultima puntata del Festival l’episodio accaduto il 1° dicembre scorso, quando il suo cuore s’è fermato all’improvviso. “Io, fortunato… in 13 minuti ero in ospedale”. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Edoardo Bove è sul palco del Festival di Sanremo 2025. Il calciatore della Fiorentina racconta in diretta tv, durante l'ultima puntata all'Ariston, la sua storia, come sta oggi e cosa gli ha lasciato addosso l'episodio accaduto il 1° dicembre scorso, quando il suo cuore s'è fermato all'improvviso e s'è temuto per la sua vita.

"Mi sono svegliato in ospedale senza ricordare niente – dice con grande emozione -. Solo guardando la reazione dei miei familiari e dei miei amici, anche le persone che non conosco che sono contente di vedermi e me lo mostrano, mi ha fatto capire quanto abbiano avuto paura di perdermi. E questa paura è stata importante".

È stato soccorso in tempo e ce l'ha fatta. A 22 anni ha rischiato la morte ed è commovente vederlo parlare di sé in maniera spontanea, riflettendo sull'importanza della vita e di quanto sia stato fortunato – come non accade o è accaduto ad altri in una situazione del genere – nel trovarsi nel posto giusto e al momento giusto.

Leggi anche Edoardo Bove ospite al Festival di Sanremo: presenterà una canzone nella serata finale

"Sono stato fortunato per come sono andate le cose… in 13 minuti ero in ospedale. Mi sono arrivate, purtroppo, testimonianze di gente che ha perso cari per episodi simili al mio perché non c'è stata prontezza nel primo soccorso. A me invece è andata bene perché è successo tutto nel posto giusto e nel momento giusto. E per questo volevo sottolineare come sia stato importante il soccorso, perché è il motivo principale per cui sono qui oggi".

(in aggiornamento)