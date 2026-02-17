Champions League
Borussia Dortmund-Atalanta in Champions, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

L’Atalanta si appresta ad affrontare la gara d’andata dei play-off della Champions League 2025-2026 in casa del Borussia Dortmund: si parte alle ore 21.00 al Signal Iduna Park, diretta TV e streaming su Sky. Le formazioni di Palladino e Kovac.
A cura di Vito Lamorte
Dopo aver riacceso ambizioni europee in campionato, l’Atalanta si rituffa con fiducia anche in Champions League e si appresta a sfidare il Borussia Dortmund nel doppio confronto playoff che mette in palio l’accesso agli ottavi di finale. La gara d’andata è in programma oggi, martedì 17 febbraio 2026 alle ore 21.00, nella cornice suggestiva del Signal Iduna Park e il match si potrà seguire in diretta TV e streaming su Sky.

Dopo il successo per 2-0 contro la Lazio che ha portato la Dea al sesto posto momentaneo in Serie A, i nerazzurri di Raffaele Palladino, reduci da 20 punti conquistati nelle ultime otto giornate, volano a Dortmund per un match delicatissimo. I gialloneri allenati da Niko Kovač, secondi in Bundesliga a -6 dal Bayern Monaco, vengono dalla vittoria per 4-0 in casa contro il Mainz e sono in un buon momento in campionato, con 5 vittorie in altrettante partite, ma in Champions hanno perso nelle ultime due uscite con Tottenham e Inter.

Ad arbitrare il match sarà l'olandese Serdar Gözübüyük. La gara di ritorno si giocherà mercoledì 25 febbraio alla New Balanca Arena di Bergamo.

Borussia Dortmund-Atalanta, le probabili formazioni

Palladino dovrà rinunciare a Raspadori, fermato da uno stiramento, oltre a De Ketelaere, il cui rientro non è previsto prima di metà marzo. Anche il Borussia deve fare i conti con problemi nel reparto arretrato: Filippo Mane ed Emre Can sono in dubbio e rischiano di non essere disponibili.

Borussia Dortmund (3-5-2): Kobel; Sule, Anton, Bensebaini; Ryerson, Brandt, Bellingham, Nmecha, Svensson; Guirassy, Beier. Allenatore: Kovac.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Éderson, Bernasconi; Samardžić, Zalewski; Krstovic. Allenatore: Palladino.

Dove vedere Borussia Dortmund-Atalanta in TV e in streaming

Il playoff di Champions League tra Borussia Dortmund e Atalanta sarà visibile in esclusiva su Sky, con diretta sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (251).

In streaming, il match potrà essere seguito tramite NOW, la piattaforma live e on demand di Sky, disponibile su smart tv compatibili oppure attraverso dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV, previo acquisto del Pass Sport. La partita sarà accessibile anche da smartphone, tablet e computer: gli abbonati Sky potranno utilizzare l’app Sky Go, mentre chi non è cliente potrà collegarsi via NOW, sia da app sia da browser, sempre attivando il Pass Sport.

