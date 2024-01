Bonucci svela cos’ha fatto Dzeko al suo arrivo in Turchia: “Mi ha fatto sentire che è il leader” Dzeko è il capitano del Fenerbahce dentro e fuori dal campo: dopo essere approdato in Turchia Bonucci ha rivelato che l’ex Inter si è proposto per aiutarlo a organizzare la sua nuova vita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

La nuova vita di Leonardo Bonucci al Fenerbahce può cominciare: oggi in Turchia apre ufficialmente la sessione di calciomercato invernale e il difensore ex Juve sarà il primo colpo del campionato che da ormai diverso tempo ha accolto diversi volti noti provenienti dall'Italia. L'azzurro ha firmato un contratto di sei mesi e al suo arrivo ha subito trovato qualcuno ad accoglierlo. Si tratta di Edin Dzeko, ex rivale in Serie A che da oggi sarà il suo primo appoggio.

Una svolta che forse nessuno si sarebbe mai aspettato. I due hanno sempre gareggiato da rivali, soprattutto negli anni che il bosniaco ha trascorso all'Inter dove hanno dato vita a molti derby d'Italia. Adesso faranno fronte comune nel club turco, ma il loro feeling sembra già aver superato il campo.

I due calciatori non hanno mai giocato insieme e bisognerà attendere l'esordio di Bonucci prima che accada, ma nel frattempo Dzeko si è dimostrato molto attivo per il suo inserimento e avrebbe anche favorito l'arrivo del difensore che ha scelto di trascorrere i prossimi sei mesi al Fenerbahce dopo la risoluzione del contratto con l'Union Berlino. La foto che li immortala insieme all'arrivo dell'ex bianconero in Turchia racchiude tutto ciò che c'è di speciale nel loro rapporto.

Ma ci sono situazioni nascoste che suggellano un legame nuovo e forte, che potrebbe trasformarsi in una sinergia positiva in campo. Al portale BBO Sport Bonucci avrebbe confessato che Dzeko non lo ha solo seguito nei giorni prima dell'arrivo, ma si sarebbe premurato di aiutarlo in ogni aspetto della sua nuova vita, in un trasferimento che coinvolgerà anche la sua intera famiglia.

"Edin Dzeko mi ha chiamato stamattina e mi ha invitato a colazione", ha rivelato il difensore, "Mi farà conoscere lui stesso Istanbul. Cercheremo a nova casa insieme. Parlerà con la scuola che frequentano i suoi figli per far inserire i miei figli. Mi ha fatto sentire che è il leader di questa squadra dal primo giorno".

Gesti importanti, da vero capitano che si prende cura dei compagni sotto tutti i punti di vista. Il difensore è arrivato in Turchia nelle scorse ore e presto sarà presentato come nuovo innesto dal Fenerbahce, attualmente primo in classifica a tre punti dal Galatasaray.