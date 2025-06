video suggerito

Bonucci costruisce il calciatore perfetto: sceglie solo due ex Juve, poi si auto-nomina Leonardo Bonucci ha costruito il giocatore perfetto, in un giochino social. Ha dovuto fare una serie di nomi, caratteristica per caratteristica. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Anche Leonardo Bonucci non ha resistito alla tentazione di prestarsi a un giochino social sui suoi colleghi. L'ex difensore della Juventus e della Nazionale ha disegnato quello che, a suo dire, è il calciatore perfetto, selezionando quelli che ritiene i migliori per determinate caratteristiche. E non sono mancate le sorprese. Nella lista compaiono solo due ex compagni: Pirlo e Di Maria. E Bonucci non ha esitato ad auto-citarsi.

I calciatori scelti da Bonucci, per costruire quello ideale

Come calciatore più forte con il piede destro, Bonucci ha scelto Andrea Pirlo, che ha avuto sia come compagno di squadra che come allenatore. Per il piede sinistro ha indicato Di Maria, altro giocatore con cui ha condiviso l’ultimo tratto di carriera in bianconero. Pochi dubbi su velocità e potenza: le sue scelte sono ricadute su Mbappé e Roberto Carlos. Quando si è trattato di optare per la personalità, tra un sorriso e l’altro, Bonucci si è nominato da solo.

Cosa fa Leonardo Bonucci oggi

Insomma, idee chiare per Leonardo Bonucci, che ha smesso di giocare ma non di vivere il calcio a pieno. Dopo l’addio al professionismo e l’ultima esperienza in Turchia, l’ex capitano della Juventus ha intrapreso la strada dell’allenatore. È entrato nello staff tecnico dell’Italia Under 20 come vice di Bernardo Corradi e ha già iniziato il percorso a Coverciano per ottenere il patentino UEFA B. Senza dimenticare anche la sua passione per la maratona, appena messa alla prova in quel di Londra

Nel frattempo, non ha perso il gusto per la competizione. Partecipa alla Kings League, il campionato-show che mescola calcio, intrattenimento e social. Indosserà la fascia da capitano nella versione Nations, ma sarà anche coinvolto nel progetto italiano dei Boomers FC al fianco di Fedez e Moggi Jr. Prima, però, il charity match a Manchester.