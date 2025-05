Leonardo Bonucci torna a giocare nella Kings League: trattativa conclusa con Fedez e Moggi

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

La notizia non è del tutto clamorosa, perché i nomi di Leonardo Bonucci e della Kings League si sono già incrociati nel recente passato della competizione creata dalla mente di Gerard Piquè e presieduta da Zlatan Ibrahimovic. Ma questa volta l'ex difensore della Nazionale e della Juventus ritornerà in campo nel vero senso della parola, concludendo l'ingaggio con i Boomers, la squadra presieduta dal rapper Fedez e patrocinata da Luciano Moggi.

Fedez e Moggi chiudono la trattativa con Leonardo Bonucci: firma per i Boomers

Leonardo Bonucci dunque giocherà per la squadra di Fedez e ci sarebbe anche la data precisa dell'esordio in Kings League: sabato 10 maggio, in occasione della partita in programma in calendario dei Boomers, la franchigia che ha aperto ufficialmente i contatti con l'ex campione del Mondo 2006 e per oltre 15 anni ai vertici del calcio italiano. Una trattativa clamorosa, che rilancia di fatto il torneo che in Italia sta stentando nel ritrovare la visibilità e il successo ottenuti in Spagna.

Leonardo Bonucci con la maglia dell'Italia vent'anni dopo Berlino grazie alla KWC Nations 2025

Così, Leonardo Bonucci potrà disputare i playoff di Kings League con la squadra di Fedez e di Luciano Moggi con il mercato costantemente a disposizione. Dopo aver preso parte ai Mondiali di Kings League a gennaio, l’ex difensore potrebbe così ritornare sul campo di calcio, anche se solamente per le sfide a 7, ma nei tornei più "in" d’Europa. Bonucci a a 37 anni, era tornato a vestire di nuovo l'azzurro Italia, in occasione della KWC Nations 2025, in un team che annoverava anche altre vecchie conoscenze del calcio italiano, come Ciccio Caputo in attacco, che ha legato la sua carriera a club come Sassuolo e Sampdoria o, in porta, Emiliano Viviano dopo aver indossato i colori di club come Inter, Palermo o Bologna. Esperienza incredibile, anche se sportivamente negativa.

Chi sono i "Boomers", la franchigia di Fedez e Moggi che gioca in Kings League

La Kings League nel momento in cui è sbarcata in Italia ha voluto coinvolgere, restando fedele al proprio format, youtuber ed influencer oltre che provare a fare razzia tra ex professionisti del calcio. Così, è stato chiamato all'appello anche Fedez, diventato presidente dei "Boomers" con un vice "prestigioso", Luciano Moggi, in un duo insolito che ha messo in piedi una formazione di tutto rispetto, nello show-business che governa il torneo. Competizioni come veri e propri show divisi in due tempi da 20 minuti ciascuno in cui le regole, riscritte ad hoc, lasciano spazio a situazioni di alto contenuto spettacolare, in diretta interattiva costante sulle principali piattaforme con migliaia di giovanissimi appassionati.