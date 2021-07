Curioso episodio al termine di Italia-Spagna. Il difensore Azzurro Leonardo Bonucci dopo il successo ai calci di rigore è andato a festeggiare l'accesso alla finale degli Europei vicino alle tribune dove erano assiepati i tifosi italiani. Il centrale della Juventus ha creato grande entusiasmo tra i supporters italiani presenti a Wembley andando a festeggiare insieme a loro il successo in semifinale. Mentre tornava verso il campo però un addetto alla sicurezza lo ha bloccato scambiandolo per un invasore. Il malinteso si è protratto per alcuni secondi con il calciatore italiano che ha tentato di sottrarsi al blocco effettuato dallo steward dell'impianto londinese. Solo dopo un po' l'equivoco è stato chiarito e Bonucci è potuto tornare al centro del rettangolo verde per festeggiare la vittoria contro la Spagna e l'accesso alla finale di Euro 2020 insieme ai suoi compagni di squadra e a tutto lo staff azzurro.