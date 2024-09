video suggerito

Bonucci campione di generosità per aiutare il portiere amputato: donazione enorme Leonardo Bonucci ha donato 10mila euro alla raccolta fondi per Berkin Arslanogullari, portiere 19enne dell’Union Berlino al quale è stata amputata una gamba. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

La storia di Berkin Arslanogullari, portiere 19enne dell'Union Berlino, ha commosso il mondo del calcio. Il promettente estremo difensore deve fare i conti con un cancro alle ossa che ha costretto i medici ad amputargli una gamba, come confermato dal club tedesco. Per aiutare lui e la sua famiglia è partita una raccolta fondi, a cui hanno partecipato anche altri calciatori. Anche l'ormai ex difensore Leonardo Bonucci ha voluto dare il suo contributo, con quella che finora è stata l'offerta più alta.

Leonardo Bonucci dona 10mila euro al portiere a cui è stata amputata una gamba

Stando a quanto riportato dalla stampa tedesca, Bonucci avrebbe deciso di trasferire la bellezza di 10mila euro nella raccolta fondi a sostegno di . Un bellissimo gesto da parte dell'ex difensore che nella fase finale della carriera ha indossato anche la maglia dell'Union Berlino, proprio come il portiere. Sua dunque la donazione più generosa, a dimostrazione di una grande sensibilità.

La raccolta fondi per aiutare Berkin Arslanogullari, quanto è stato raccolto

Bonucci non è stato l'unico esponente del mondo del pallone a muoversi concretamente per aiutare il portiere, anche l'altro ex dell'Union Julian Ryerson a quanto pare ha offerto una somma, di 4 cifre. Insomma grande partecipazione per aiutare questo ragazzo ad affrontare le spese mediche, e non solo.

Il denaro infatti servirà anche alla famiglia per aiutarla anche a sostenere l'onere finanziario della nuova vita del ragazzo. L'attuale appartamento della famiglia non è privo di barriere architettoniche e non per le persone disabili. Serviranno dunque o lavori di ristrutturazione o una nuova casa per aiutare Berkin. Finora sono stati raccolti più di 220mila euro, e l'obiettivo è quello di raggiungere i 2 milioni di euro. La spinta dell'Union Berlino è forte e quindi c'è ottimismo da parte degli organizzatori della campagna, anche perché a quanto pare stanno arrivando anche molte donazioni in privato.