video suggerito

Amputata una gamba al portiere dell’Union Berlino, ha un cancro alle ossa: ora servono due milioni Il portiere 19enne dell’Union Berlino Berkin Arslanogullari ha dovuto subire nei giorni scorsi l’amputazione di una gamba, un intervento resosi necessario per salvargli la vita nella lotta che sta conducendo con un cancro alle ossa. Il club tedesco chiede di fare donazioni per arrivare a due milioni di euro: tanto serve adesso al ragazzo, visto che “i genitori non possono più andare a lavorare”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il giovane portiere dell'Union Berlino Berkin Arslanogullari ha dovuto subire nei giorni scorsi l'amputazione di una gamba, un intervento resosi necessario per salvargli la vita nella lotta che sta conducendo con un cancro alle ossa. Al 19enne calciatore del club di Bundesliga è stata diagnosticata la malattia qualche mese fa e da allora ha iniziato una "chemioterapia intensiva" per contrastarla. Ma la cura farmacologica non è stata sufficiente ed i medici non hanno avuto altra scelta che amputargli la gamba sinistra sopra il ginocchio. Adesso la strada della vita è ancora più in salita per il giovane tedesco di origine turca, che ha bisogno di un paio di milioni per riuscire ad andare avanti nella sua nuova condizione: è dunque stata avviata allo scopo una raccolta fondi, che ha già superato i 120mila euro.

L'Union Berlino comunica l'amputazione della gamba per il suo portiere Berkin Arslanogullari

È stata la stessa Union Berlino a confermare che l'operazione è stata eseguita "qualche giorno fa", mentre il giocatore sta combattendo "la battaglia più dura della sua vita". Il club della capitale – nella cui squadra Under 19 giocava Arslanogullari, dopo aver fatto tutta la trafila nelle giovanili – ha dunque invitato i tifosi e chiunque abbia a cuore il ragazzo a contribuire economicamente al reddito della sua famiglia, insufficiente per sostenere Berkin nel percorso non facile che lo aspetta.

Lanciata una raccolta fondi per due milioni: "I genitori non possono più andare a lavorare"

Nella dichiarazione della raccolta fondi lanciata su GoFundMe e supportata dall'Union Berlino si legge: "Il portiere dell'U19 Berkin Arslanogullari, che ha indossato con orgoglio la maglia del FC Union Berlin fin dall'infanzia, sta attualmente combattendo la battaglia più dura della sua vita. Alcuni mesi fa, Berkin ha ricevuto la scioccante diagnosi di cancro alle ossa. Nonostante tutti gli sforzi e la chemioterapia intensiva, il cancro non è ancora stato sconfitto: come misura salvavita, Berkin ha dovuto farsi amputare la gamba pochi giorni fa".

Berkin Arslanogullari ha giocato con la maglia dell'Unione Berlino fin da giovanissimo

"Fin da bambino Berkin sognava un giorno di giocare davanti ai tifosi dell'Union all'Alte Forsterei (lo stadio del club, ndr) – continua il messaggio con cui è stata lanciata la raccolta fondi – Con instancabile impegno, ha fatto carriera nelle giovanili dell'Union e la scorsa stagione gli è stato permesso di allenarsi per la prima volta con i professionisti. Un momento culminante della sua carriera finora è stato la possibilità di prendere parte a una partita amichevole con la squadra professionistica, un momento che rimarrà per sempre nella sua memoria.

Ora Berkin e la sua famiglia devono affrontare una nuova, scoraggiante sfida. A causa delle cure e del sostegno necessari per Berkin, i suoi genitori non possono più andare a lavorare e l'attuale appartamento della famiglia non è accessibile ai disabili a causa delle numerose scale e barriere. Per iniziare una nuova vita sono urgentemente necessari un nuovo appartamento o grandi lavori di ristrutturazione e l'imminente riabilitazione e comportano costi enormi. Berkin e la sua famiglia ora hanno bisogno del sostegno e della coesione della famiglia dell'Union. È stata lanciata una campagna di crowdfunding per alleviare parte dell'onere finanziario e dare a Berkin le migliori possibilità possibili per un futuro pieno di speranza. Ogni contributo conta e aiuta a dare a Berkin la ripartenza che merita così tanto".

La raccolta fondi lanciata su GoFundMe per il portiere dell'Union Berlino

La raccolta di fondi punta ai due milioni di euro e già in 4000 hanno donato, per una cifra al momento superiore ai 120mila euro. I tifosi si sono stretti intorno al ragazzo, facendogli sentire non solo tutto l'affetto possibile, ma anche dandogli un sostegno concreto per guardare con fiducia al futuro.