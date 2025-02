Bologna-Milan oggi per il recupero, dove vederla in TV e streaming: orario e probabili formazioni

video suggerito

Bologna-Milan, recupero della 9a giornata di Serie A, si gioca oggi allo stadio Dall'Ara di Bologna alle ore 20:45. Il match che era in programma a fine ottobre fu rinviato per le condizioni meteo difficile della città emiliana. La squadra di Italiano dopo la sconfitta contro il Parma affronta quella di Conceiçao reduce a sua volta dal flop contro il Torino. Un'occasione importante per Bologna e Milan appaiate in classifica e a caccia di punti per l'Europa. Diretta TV e streaming in esclusiva su DAZN. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Partita: Bologna-Milan

Orario: 20:45

Dove: Stadio Dall'Ara, Bologna

Quando: giovedì 27 febbraio 2025

Diretta TV: DAZN

Diretta Streaming: DAZN

Competizione: Serie A, recupero 9a giornata

Bologna-Milan, dove vederla in TV

Dove vedere Bologna-Milan in TV? La partita valida per il recupero della nona giornata di Serie A si potrà vedere in TV in esclusiva su DAZN. Chi è in possesso di una Smart TV potrà collegarsi semplicemente all'app, mentre gli altri potranno sfruttare dispositivi per collegare il proprio dispositivo. La partita sarà visibile anche su Sky, sul canale Zona DAZN per chi ha attivato il servizio.

Dove vedere Bologna-Milan in diretta streaming

La partita tra Bologna e Milan si potrà vedere anche in streaming su dispositivi portatili e fissi. Tutto grazie all'app DAZN disponibile per gli abbonati. Nessuna possibilità di diretta su altre piattaforme, come Sky Go.

Bologna-Milan, le probabili formazioni

Milan a Bologna con Walker ancora out e non al top. Conceiçao sulle corsie si affiderà a Gimenez e Theo. In avanti l'altro Gimenez, che sarà coadiuvato da Pulisic, Joao Felix e Leao. Nel Bologna spazio al tridente per Italiano con Orsolini, Dominguez e Castro. Le probabili formazioni di Bologna-Milan:

Bologna (4-3-3): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson, Pobega; Orsolini, Castro, Dominguez. All. Italiano

Milan (4-2-3-1): Maignan; Gimenez, Tomori, Pavlovic, Theo; Fofana, Reijnders; Pulisic, Joao Felix, Leao; Gimenez. All. Conceiçao.