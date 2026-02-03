Bologna-Milan, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

Bologna-Milan si giocherà eccezionalmente di martedì, alla fine di un turno di campionato durato cinque giorni: i rossoneri saranno di scena al Dall'Ara per il secondo posticipo della 23esima giornata di campionato con l'obiettivo di rispondere all'Inter e allontanarsi dal Napoli. Squadre in campo alle ore 20:45, la partita sarà trasmessa in diretta TV e in streaming su DAZN.

La squadra di Allegri vuole restare agganciata alla testa della classifica per evitare la grande fuga dei cugini nerazzurri. Dovrà guardarsi le spalle anche da Conte che è salito a -1 dopo la vittoria contro la Fiorentina dello scorso sabato. Le distrazioni del calciomercato sono ormai lontane e l'allenatore dovrà gestire bene il suo gruppo per far fronte ad alcuni acciacchi fisici che stanno condizionando soprattutto l'attacco.

Partita: Bologna-Milan

Quando: martedì 3 febbraio 2026

Dove: Stadio Dall'Ara, Bologna

Orario: 20:45

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: 23ª giornata Serie A

Dove vedere Bologna-Milan, in TV: la diretta della partita

Per esigenze televisive la partita tra Bologna e Milan è stata spostata al martedì, giorno insolito per un posticipo di Serie A. La gara sarà trasmessa in tv in esclusiva su SAZN, attraverso l'app scaricabile su tutte le smart tv. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento ‘Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky. La telecronaca è affidata a Mastroianni con Stramaccioni al commento tecnico.

Bologna-Milan, dove vedere la diretta streaming: l'orario

La partita si giocherà alle 20:45, orario preferito dalla Lega Serie A per evitare di rilegarla allo slot secondario delle 18:30 di lunedì. I tifosi potranno seguire Bologna-Milan anche in streaming, collegandosi all'app di DAZN attraverso tutti i dispositivi supportati, oppure accendendo al sito da pc e inserendo le credenziali del proprio abbonamento.

Bologna-Milan, le probabili formazioni della partita di Serie A

Reduce dall'impegno in Europa League che ha garantito l'accesso ai playoff, la squadra di Italiano potrebbe fare qualche rotazione, facendo riposare chi ha giocato giovedì. Ci sarà Castro, rientrato proprio contro il Maccabi Tel Aviv, e anche Odgaard. In porta non ci sarà lo squalificato Skorupski che sarà sostituito dal suo vice Ravaglia.

Il Milan è alle prese con i soliti problemi in attacco, ma Leao dovrebbe stringere i denti e giocare dal 1′ assieme a Nkunku, con Pulisic che non ha recuperato dalla borsite. In difesa Pavlovic è in vantaggio su De Winter, Saelemaekers alza invece bandiera bianca.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Casale, Heggem, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Italiano

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Loftus-Cheek, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Nkunku. Allenatore: Allegri