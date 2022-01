Bologna-Inter non si gioca ma Dimarco si fa male, scena surreale: soccorso in campo Scontro duro tra Dumfries e Dimarco nella partita d’allenamento che i nerazzurri hanno tenuto in attesa della sospensione di Bologna-Inter.

A cura di Vito Lamorte

Come ampiamente previsto nelle scorse ore, Bologna-Inter non si è giocata. La quarantena che l'ASL ha imposto ai rossoblù di Sinisa Mihajlovic ha visto così solo i nerazzurri in campo al Dall'Ara per i 45′ previsti dal regolamento prima che l'arbitro Giovanni Ayroldi decretasse la sospensione definitiva.

La squadra di Simone Inzaghi ha svolto quasi un’ora di allenamento ad alta intensità sul terreno di gioco dell'impianto bolognese sostenendo una partitella ad alto ritmo e con risvolti piuttosto particolari: un contrasto tra Denzel Dumfries e Federico Dimarco ha visto l'ex Verona e Parma rimanere a terra, mostrando l'intensità chiesta dal tecnico ai suoi calciatori. Probabilmente il laterale olandese ha oltrepassato il limite, visto che il suo intervento in ritardo non ha fatto bene a Dimarco. Dopo qualche secondo a terra dolorante il jolly della corsia di sinistra della squadra campione d'Italia si è rialzato senza particolari problemi.

Poco dopo i nerazzurri sono rientrati negli spogliatoi prima della sospensione definitiva del match da parte del direttore di gara.

Una situazione davvero incredibile, se pensiamo che abbiamo visto la squadra in trasferta in campo e quella di casa non presente sul terreno di gioco rispetto a quanto accaduto nei recenti precedenti.