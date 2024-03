Bologna-Inter dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Bologna-Inter si gioca oggi sabato 9 marzo alle 18:00 allo Stadio Dall’Ara, match valido per il 28° turno di campionato. Thiago Motta conferma il 4-3-3 che sta regalando una posizione Champions, Inzaghi ripropone la Thu-La dall’inizio. Diretta esclusiva TV e streaming su DAZN. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Per la 28a giornata di Serie A oggi, sabato 9 marzo, c'è anche Bologna-Inter che si disputa alle 18:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet.

Una sfida da Champions League viste le posizioni in classifica di Inter (solitaria al comando) e Bologna (quarto a +4 dalla Roma, quinta). Nessuno a inizio stagione avrebbe pensato che a questo punto del campionato la posta in palio sarebbe stata così alta ma è merito soprattutto di Thiago Motta capace di tenere altissima l'asticella del gioco e delle prestazioni della propria squadra. Numeri importanti anche per l'Inter di Simone Inzaghi che svetta a +15 dalla Juventus, seconda. All'andata il match ha visto uno spettacolare 2-2 a San Siro con i rossoblù autori di una rimonta che ha portato le firme di Orsolini e Zirkzee imponendo uno dei pochissimi passi falsi ai nerazzurri davanti al proprio pubblico.

Per Inzaghi c'è da gestire soprattutto la stanchezza che contro il Genoa si è fatta evidente anche se non ci saranno stravolgimenti nell'undici iniziale in attesa di avere tutti a disposizione. In difesa rientra dalla squalifica Bastoni mentre scalpita in panchina Acerbi che potrebbe ritrovare posto dal primo minuto al centro con Bisseck favorito su de Vrij. Darmian-Dumfries, con Buchanan alla finestra per l'out sinistro, mentre Carlos Augusto può far rifiatare Dimarco. Asllani di nuovo titolare in attesa del miglior Calhanoglu al rientro. Potrebbe rifiatare uno tra Barella e Mkhitaryan, mentre in avanti potrebbe ricomparire la coppia gol Thuram-Lautaro. Per Thiago Motta pochi cambi: Orsolini e Saelemaekers a supporto di Zirkzee, con Fabbian probabilmente dal 1′.

Partita: Bologna-Inter

Dove: Stadio Dall'Ara (Bologna)

Quando: sabato 9 marzo 2024

Orario: 18:00

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: 28° turno campionato di Serie A

Bologna-Inter dove vederla in diretta TV

Bologna-Inter è una partita di Serie A che verrà trasmessa in TV in diretta esclusiva da parte di DAZN. Basterà connettere una Smart TV a internet con un collegamento wireless (esempio Chromecast) oppure utilizzando il collegamento con una console da gioco. La telecronaca dell'incontro sarà affidata a Stefano Borghi, commento tecnico di Andrea Stramaccioni.

Dove vedere Bologna-Inter in diretta streaming

La partita del Dall'Ara alle 18:00 tra Bologna e Inter è visibile – sempre e solo previo abbonamento – attraverso DAZN per il live streaming. In questo caso ci si può collegare sul sito attraverso PC oppure usufruire dell'app dedicata.

Serie A, le probabili formazioni di Bologna-Inter

Thiago Motta non ha a disposizione Karlsson e Soumaoro, per il resto potrebbe confermare la formazione che ultimamente sta dando enormi soddisfazioni con il 4-3-3. In avanti il trio dovrebbe vedere Orsolini e Saelemaekers che aiuteranno Zirkzee. Per l'Inter di Inzaghi testa al Bologna ma pensieri da Champions per il ritorno con l'Atletico. Per questo Inzaghi potrebbe valutare qualche turn-over, inserendo in difesa Bissek, mantenendo a centrocampo Aslani – in attesa del miglior Cahlanoglu – e facendo rifiatare Darmian e Dimarco. In attacco possibile ritorno dal 1'della Thu-La che in corso d'opera lascerà spazio ad Arnautovic e Sanchez.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Fabbian, Freuler, Ferguson; Orsolini, Zirkzee, Saelemaekers

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro