Bologna-Fiorentina dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Bologna-Fiorentina si disputa stasera, calcio d'inizio alle ore 19. Il recupero della 21ª giornata di Serie A, che ha in palio punti per la zona Champions, si potrà seguire in TV su DAZN.

A cura di Alessio Morra

In un mercoledì di Champions League c'è anche spazio per la Serie A. Si recupera infatti nel tardo pomeriggio la partita tra Bologna e Fiorentina, match che era stato rinviato per l'impegno in Supercoppa Italiana da parte dei viola. La sfida, che è assai sentita da sempre, quest'anno ha un valore enorme perché le squadre di Thiago Motta e Italiano sono in piena lotta per un posto in Champions League. Ed entrambe sono reduci da un match vittorioso e ricco di gol. La partita si disputerà alle ore 19 e si potrà seguire in questo mercoledì 14 febbraio in TV e streaming su DAZN.

Il Bologna vincendo le ultime due partite ha cancellato una serie di partite senza successi ed ha agganciato la Roma al quinto posto, ma i rossoblu hanno questa partita da recuperare. Thiago Motta e i suoi hanno 39 punti e sono a tre lunghezze dall'Atalanta, che è quarta, poco più dietro c'è la Fiorentina che invece ne ha 37. Dunque è una partita questa che ha un peso specifico enorme per le ambizioni delle due squadre, che sono reduci dal 4-0 al Lecce (il Bologna) e dal 5-1 al Frosinone (i viola)

Partita: Bologna-Fiorentina

Quando si gioca: mercoledì 14 febbraio 2023

Orario: 19.00

Dove si gioca: Stadio Renato Dall'Ara, Bologna

Canale TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: Serie A, recupero 21ª giornata

Dove vedere Bologna-Fiorentina in TV

Il recupero della ventunesima giornata di Serie A tra il Bologna e la Fiorentina si disputerà dunque stasera, calcio d'inizio alle ore 19. Per seguirla in televisione serviranno innanzitutto l'abbonamento a DAZN e un dispositivo come FireStick Tv o Google Chroomecast, o in alternativa Xbox o Playstation 4 o 5.

Dove vedere Bologna-Fiorentina in streaming

DAZN detiene i diritti in esclusiva di questo incontro e per seguirlo sarà necessario l'abbonamento. Con lo streaming sarà utile anche una Smart TV o un tablet, un pc o uno smartphone. Telecronaca di Riccardo Mancini e Valon Behrami.

Le probabili formazioni di Bologna-Fiorentina

Zirkzee dovrebbe essere ancora il centravanti titolari, anche se Odgard scalpita dopo il gol al Lecce. Tra i titolari c'è anche Orsolini. Assente Calafiori infortunato. Belotti confermato da Italiano, che non disporrà dello squalificato Martinez Quarta.

Bologna Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. All. Motta

FIORENTINA (4-2-3-1) – Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Nico Gonzalez; Belotti. All. Italiano