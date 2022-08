Bologna e Cremonese ai 16esimi di Coppa Italia, Cosenza e Ternana KO: decidono Sansone e Quagliata Si qualificano per i 16esimi della Coppa Italia 2022-2023 il Bologna e la Cremonese, che hanno battuto rispettivamente il Cosenza e la Ternana.

A cura di Vito Lamorte

Il Bologna col minimo sforzo si sbarazza del Cosenza e si qualifica per i 16esimi della Coppa Italia 2022-2023. Gli emiliani hanno cercato in tutti i modi di vincere, creando tante opportunità e occasioni da rete ma mancando spesso di precisione in zona conclusiva. Adesso la squadra di Sinisa Mihajlovic se la vedrà con il Cagliari, che ha eliminato il Perugia.

A decidere l'incontro una rete segnata da Nicola Sansone, che ha sfruttato un assist di Schouten e ha infilato il pallone alle spalle dell'estremo difensore avversario con una conclusione forte e angolata.Il portiere dei calabresi Matosevic è stato protagonista di diversi interventi prodigiosi prima di capitolare sotto il colpo dai 25 metri dell'ex Parma, Sassuolo e Villarreal.

Tra i rossoblù si è fatto notare l'uomo mercato Marko Arnautovic, che ha fatto il solito lavoro per la squadra e ha cercato spesso anche la finalizzazione: l'attaccante austriaco è nel mirino del Manchester United ma il direttore sportivo Di Vaio in serata ha ribadito la volontà di tenerlo sotto le torri.

Leggi anche Audero e il Var salvano la Sampdoria: la Reggina di Inzaghi esce con onore dalla Coppa Italia

Gli emiliani dopo aver messo in cassaforte il passaggio del turno nel ‘torneo della coccarda' si concentreranno sull'esordio in campionato in casa della Lazio.

Nell'altro match che ha completato il quadro dei 32esimi la Cremonese ha battuto per 3-2 la Ternana e nel prossimo turno sfiderà il Modena, che ha battuto il Sassuolo nel derby. A decidere l'incontro che si è disputato a Ferrara, per l'indisponibilità dello stadio di Cremona, è stato Giacomo Quagliata pochi minuti dopo il suo ingresso in campo.

I grigiorossi si erano portati sul doppio vantaggio con Tsadjout, bel gol di tacco, e Okereke; ma all'inizio della ripresa gli umbri hanno rimesso la gara in equilibrio con Rovaglia e Palumbo. A decidere la sfida in favore della squadra di Alvini ci ha pensato il classe 2000 arrivato dall'Heracles Almelo.

La Cremonese farà il suo esordio in Serie A in casa della Fiorentina dopo più di vent'anni d'assenza dalla massima serie calcistica italiana.