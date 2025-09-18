Boban esalta Pio Esposito ma gli trova un difetto: “Ha classe, ma deve migliorare in un fondamentale”

Esordio con i fiocchi in Champions League per Pio Esposito, che ha disputato una partita splendida contro l’Ajax. L’attaccante dell’Inter nel post-partita è stato incensato da Capello e da Boban.

A 20 anni Pio Esposito ha fatto il suo esordio in Champions League. Un esordio con i fiocchi. In primis perché l‘Inter ha vinto 2-0 in casa dell'Ajax, doppietta di Thuram, e poi perché il giovane attaccante italiano ha sfoderato una splendida prestazione. Complimentato anche dal fratello in diretta TV il più piccolo dei tre fratelli calciatori, è stato oggetto di commento nel dopo partita. Incensato da Capello, Esposito è stato paragonato a Dzeko da Boban, che in lui vede grandi qualità. Il futuro è roseo, ma c'è una cosa che dovrà migliorare, seconda la leggenda del calcio croata, se vorrà diventare un calciatore di altissimo livello.

Boban paragona Pio Esposito a Dzeko

Zvonimir Boban è uno dei commentari più apprezzati perché dà l'idea di non avere fronzoli e di non farsi tanti scrupoli nel dire quello che pensa. Così è stato anche nei confronti di Pio Esposito, che ha fatto coppia con Thuram ed ha giocato al posto di Lautaro. Parole d'elogio importanti per il ventenne attaccante, un paragone illustre (Dzeko), ma anche un elemento importante da migliorare per poter fare, un giorno non tanto lontano, un grande salto di qualità: "Esposito si muove bene, vede il gioco alla perfezione. La mia domanda è una: quanto è veloce per poter diventare un giocatore importante? Fa tutto nel modo corretto, ma per essere un grande giocatore non so quanta velocità abbia".

Poi Boban ha spiegato il paragone con l'attuale centravanti della Fiorentina: "Pio Esposito ha movenze simili a quelle di Dzeko, che conosco da quando era piccolo. Dzeko, però, era molto più veloce di quanto sembrasse. Spero che Esposito migliori in questo anche se la velocità nel calcio non si può migliorare tanto. Con la classe che ha questo ragazzo e la visione di gioco che ha può essere davvero un giocatore di alto livello. Forse la velocità gli mancherà per arrivare ai livelli ancora più importanti".

Gli elogi di Capello: "Ha un controllo di palla fantastico"

Fabio Capello è stato altrettanto colpito da Esposito, destinato, anche secondo lui, ha un grande futuro: "Mi ha impressionato. Non lo conoscevo ma ha un controllo di palla fantastico e per i centrocampisti vuol dire tantissimo, possono avere il centravanti in profondità e quello che viene incontro. Ha retto il confronto con la Champions. Un'altra cosa molto bella che ha è la visione di gioco. La gioca anche di prima e ha messo in porta i compagni con passaggi veramente importanti".