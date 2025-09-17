Pio Esposito sorpreso in diretta dalla telefonata di suo fratello: “Non ti ho fatto alcun complimento”

Pio Esposito ha realizzato il sogno di giocare la prima da titolare con l'Inter in Champions League. Contro l'Ajax l'attaccante che lo scorso anno si è messo in mostra ed è esploso in uno Spezia che ha sfiorato la Serie A perdendo solo la finale playoff di Serie B, ha raccontato ai microfoni di Prime la sua gioia per quell'esordio. "Che voto mi do? Difficile darmelo da solo a caldo ma sono contento della prestazione della squadra – ha spiegato l'attaccante che ha poi aggiunto -. Era questa la cosa più importante ma sono contento. Per Dimarco sono da 7,5? Ringrazio, magari facendo un gol avrei preso 8 ma per il gol c'è tempo".

Nel frattempo però in diretta, mentre Pio Esposito parla della sua famiglia la giornalista Alessia Tarquinio si fa passare uno smartphone. In collegamento telefonico c'era suo fratello Sebastiano, attaccante del Cagliari che ha scherzato dopo aver sentito Pio sottolineare come guardando il suo cellullare avesse notato i complimenti dei suoi vari familiari via messagiuo: "No, in realtà non ti ho fatto nessun complimento".

Pio Esposito in azione con l’Inter.

I due scherzano in diretta: "Io parlavo degli altri componenti della famiglia". A questo punto con Sebastiano in linea, la giornalista ricorda a Pio che suo fratello era stato prima di lui l'ultimo giocatore italiano a scendere in campo dall'inizio nell'Inter: "Me lo ricordo bene – risponde Pio – perché ero lì allo stadio a sostenerlo, è un orgoglio di famiglia". Poi però Sebastiano risponde e parla a Pio da fratello vero sottolineando la sua emozione quando l'ha visto giocare dall'inizio:

Le parole di Pio Esposito in diretta con suo fratello Sebastiano

"Siamo solo orgogliosi, mi sono venuti brividi perché ha fatto veramente una grande partita – e poi torna a scherzare -. Però è arrivata l'ora di far gol Pio perché altrimenti io scappo con i gol che ho già fatto". Risate generali in diretta e la chiosa dello stesso Pio che nel frattempo in altri emittenti aveva ricevuto i complimenti del suo allenatore, Chivu, il quale ha dimostrato di aver grossa fiducia in lui: "Quando vado in campo cerco di portare sempre il mio gioco a tutti i livelli, credo di esserci riuscito bene stasera e sono contento".