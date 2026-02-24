Champions League
Boban durissimo con l’Inter dopo l’eliminazione dalla Champions: “Fuori con un Bodo nettamente inferiore”

Dopo Inter-Bodo/Glimt e l’eliminazione dalla Champions League, Boban attacca i nerazzurri a Sky: “Fuori con un avversario nettamente inferiore”.
A cura di Michele Mazzeo
L'uscita dell'Inter dalla Champions League contro il Bodo/Glimt ha acceso un durissimo dibattito nel post partita. I nerazzurri, che partivano favoriti nel doppio confronto playoff, sono stati eliminati dopo due sconfitte, compreso il 2-1 a San Siro che ha chiuso il discorso qualificazione e certificato una delle peggiori serate europee recenti del club. Il Bodo/Glimt ha infatti passato il turno con un clamoroso 5-2 complessivo, risultato che ha trovato spazio anche sui media internazionali.

Tra gli interventi più pesanti c'è stato quello di Zvonimir Boban, intervenuto negli studi di Sky Sport. L'ex calciatore croato ha bocciato senza giri di parole la prestazione della squadra di Cristian Chivu, insistendo soprattutto su un aspetto: la differenza tecnica tra le due squadre, che secondo lui rende l'eliminazione ancora più grave.

La frase più netta è quella che riassume il suo giudizio: "Non c'era la pazzia di passare il turno nell'Inter. Il Bodo è nettamente inferiore all'Inter, non avevano quel qualcosa in più i giocatori dell'Inter. Si vedeva chiaramente. Poi è entrato Bonny, qualcosa ha fatto. Ma gli altri non sembravano avere quella intensità".

Leggi anche
Chivu dopo l'eliminazione dell'Inter: "Noi senza energia, il Bodo ha giocato 4 partite in tre mesi"

Boban è tornato poi sugli stessi concetti, allargando il discorso all'identità europea mostrata dall'Inter negli ultimi anni, quella che in questa partita, a suo avviso, non si è vista: "Non c'era quella cattiveria agonistica vista in tutti questi anni quando faceva grandi cose in Europa. Si è visto in campo contro un avversario nettamente inferiore. Lenti, mai uno contro uno. Troppo poco".

Il punto centrale della critica è proprio questo: non solo la sconfitta, ma il modo in cui è maturata. Un'Inter con tanto possesso ma poca incisività, lenta nella circolazione e senza quella ferocia necessaria in una gara da dentro o fuori. Ed è su questo che Boban si è mostrato più severo, trasformando l'analisi tecnica in una bocciatura pesante dell'atteggiamento.

Per i nerazzurri, vicecampioni d'Europa in carica e dominatori della Serie A (+10 sul Milan secondo), il contraccolpo è forte: il campionato resta saldamente nelle loro mani, ma l'uscita anticipata dalla Champions contro il Bodo/Glimt pesa e alimenta inevitabilmente processi e critiche. Boban, in questo senso, ha dato voce alla lettura più dura della serata.

Calcio
