Quando si parla di crisi economica post coronavirus spesso si fatica a comprendere la portata dell'impatto su alcuni settori specifici. Come per il calcio, da sempre un volano per l'industria sportiva italiana e non solo e che annovera numeri altissimi in fatto di entrate e investimenti. Ma il Covid ha lasciato il segno anche nel pallone e non soltanto per i continui contagi che non sembrano arrestarsi tra giocatori e tesserati di Serie A. A dirlo sono anche i bilanci dei vari club tra cui quello del Milan che ha fatto registrare una perdita record al 30 giugno 2020.

Il bilancio rossonero è stato approvato oggi dal CdA della società e l’effetto Covid si è fatto sentire sui conti del club rossonero, portando il rosso a livelli record rispetto alle passate gestioni. La perdita complessiva sfiora infatti i 200 milioni di euro, per la precisione 195. A gravare su questo negativo risultato è ovviamente l’effetto per la pandemia da coronavirus, che ha avuto un impatto sui ricavi da stadio e in parte su quelli relativi alle sponsorizzazioni.

Numeri preoccupanti se si considera che nello scorso esercizio i ricavi erano ammontati a 241,1 milioni, numeri che nel 2020 non si sono potuti registrare per colpa del lockdown: "il Club non è stato immune da impatti negativi sulle proprie performance finanziarie" si legge nella nota ufficiale emessa dalla società rossonera. "Escludendo l'impatto delle circostanze esogene eccezionali, i risultati dell'esercizio approvato possono considerarsi significativamente migliorati e in linea con le aspettative del Club, impegnato verso la conformità al FFP"

Le note comunque positive, sono che il Milan parteciperà alla prossima Europa League, competizione cui non ha potuto accedere nella passata stagione, e che continua il costante supporto di Elliott, "che garantisce la stabilità finanziaria di AC Milan – continua la nota – e ha comunque consentito importanti investimenti, i cui effetti inizieranno a essere visibili nel prossimo futuro"