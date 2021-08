Betis-Roma dove vederla in TV: orario, canale e diretta streaming dell’amichevole Betis-Roma è l’ottava e ultima amichevole del precampionato della squadra di José Mourinho. Dopo Montecatini, Ternana, Triestina, Debrecen, Porto, Siviglia e Belenenses i giallorossi affronteranno la formazione spagnola oggi, sabato 7 agosto, alle ore 22 italiane, in un match valido per l’Unbeatables Cup. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta TV e streaming.

A cura di Valerio Albertini

Ottava e ultima amichevole per la Roma di José Mourinho, che affronterà il Betis in un nuovo appuntamento del suo precampionato, in programma oggi, sabato 7 agosto, alle ore 22:00. La sfida si disputerà in casa degli spagnoli, all'Estadio Benito Villamarin di Siviglia e varrà per la prima edizione dell'Unbeatables Cup, a cui parteciperanno anche Fiorentina ed Espanyol. La squadra giallorossa ha terminato il suo ritiro portoghese, durato circa due settimane e caratterizzato dai pareggi contro Porto e Siviglia e dalla vittoria contro il Belenenses, e si sposterà in Spagna per la partita prima di tornare definitivamente in Italia, dove preparerà il debutto ufficiale in Europa Conference League, previsto per il prossimo 19 agosto.

Precampionato positivo finora per i capitolini che, in ben sette amichevoli, hanno collezionato cinque vittorie e due pareggi, battendo gli avversari che le erano inferiori e pareggiando con quelli più o meno al suo livello. Oltre alle tre partite disputate in Portogallo, la Roma ha affrontato e battuto nell'ordine Montecatini, Ternana, Triestina e Debrecen.

Partita: Betis-Roma

Quando si gioca: sabato 7 agosto 2021

Dove si gioca: Estadio Benito Villamarin, Siviglia (Spagna)

Orario: 22:00

Canale TV: Sky Sport Calcio e Sky Sport

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Roma TV+

Dove vedere Betis-Roma in diretta TV e streaming

Come le sfide contro Porto, Siviglia e Belenenses, anche il match tra Roma e Betis valido per l'Unbeatables Cup sarà trasmesso su Sky, che lo renderà disponibile per i suoi abbonati sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite) e Sky Sport (numero 251). La telecronaca della partita sarà affidata a Paolo Redi. Betis-Roma sarà visibile anche in streaming, con gli abbonati della pay-tv satellitare che avranno la possibilità di fruirne su Sky Go. L'alternativa è rappresentata da NOW, la tv online di Sky, sulla quale sarà necessario attivare il Pass Sport. La sfida dell'Unbeatables Cup sarà disponibile anche in streaming gratuito su Roma TV+, nuova piattaforma di streaming della Roma, a cui basterà soltanto registrarsi.

A che ora si gioca l'amichevole Betis-Roma oggi

Betis-Roma è in programma oggi, sabato 7 agosto, all'Estadio Benito Villamarin di Siviglia. Il fischio d'inizio è previsto alle ore 22:00. La partita è valida per l'Unbeatables Cup, neonata competizione che prevede due amichevoli, al termine delle quali saranno decretate due squadre vincitrici. L'altra sfida è tra Fiorentina ed Espanyol e si giocherà lo stesso giorno ma alle ore 19:00, allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.

La prossima partita della Roma in Conference League

Quella contro il Betis sarà l'ultima amichevole del precampionato della Roma, caratterizzato da ben otto test contro avversari più o meno quotati. Dopo la partita, la squadra di Mourinho farà subito ritorno nella capitale per tornare a lavorare in vista del primo impegno ufficiale della sua stagione. Giovedì 19 agosto, infatti, esordirà nella neonata competizione Uefa, l'Europa Conference League, affrontando una tra Molde e Trabzonspor nell'andata dei playoff per accedere alla fase a gironi del torneo. Il ritorno del doppio confronto è previsto per giovedì 26 agosto e nel mezzo la Roma disputerà anche la prima giornata di campionato, che giocherà domenica 22 agosto alle 20:45, in casa contro la Fiorentina.