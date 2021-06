Federico Bernardeschi è il giocatore che Roberto Mancini ha voluto fortemente portare agli Europei nonostante avesse giocato con pochissima continuità nell'ultima stagione nella Juventus di Pirlo. L'esterno azzurro, schierato dal primo minuto nel match tra l'Italia e il Galles ha fatto vedere buoni spunti mostrando anche una certa personalità nel riuscirsi a prendere qualche responsabilità saltando l'uomo e creando buone occasioni da gol. L'azione migliore di Bernardeschi è sicuramente quella in cui ha colpito il palo su calcio di punizione. Uno schema che ha funzionato bene e che ha dimostrato ancora una volta come il giocatore sia completamente inserito negli automatismi tattici della squadra di Mancini.

A tal proposito, dopo l'ultima gara amichevole prima degli Europei contro San Marino, Bernardeschi giocò quella gara da titolare lanciando una stoccata alla Juventus e anche al suo ex allenatore. "Ringrazio il mister, mi ha sempre dato fiducia – disse il giocatore al termine della partita – Qui mi diverto. Perché gioco meglio con l'Italia? Qui rischio la giocata e alla Juventus no. Qui mi fanno rischiare la giocata, è semplice". Ecco perché prima del calcio di punizione finito sul palo, un gruppo di tifosi all'Olimpico ha parafrasato il giocatore con un coro tutto per lui. "Tentala, tentala, tenta la giocata, Bernardeschi tenta la giocata".

Un video diventato virale sui social e che ha divertito molto il pubblico presente sugli spalti dell'Olimpico. Ovviamente il giocatore della Juventus è sempre uno dei bersagliata proprio perché considerato come il prescelto da Mancini al posto di calciatori come Politano e Kean che per una frangia del popolo azzurro, avrebbero meritato di più la qualificazione agli Europei.

Acqua passata ormai e decisioni di Mancini prese in vista di un europeo che per Bernardeschi è appena iniziato e che potrebbe riservargli magari la gioia di un gol che vorrebbe significare molto in termini di riscatto dopo una stagione nell'anonimato.