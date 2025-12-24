Bernardeschi operato alla clavicola dopo l’infortunio con l’Inter: quando tornerà in campo
Federico Bernardeschi si è sottoposto all'intervento chirurgico per ridurre la frattura alla clavicola procurata durante la semifinale di Supercoppa Italiana contro l'Inter. A Riad era stato costretto a uscire dal campo in preda a dolori lancinanti dopo essere caduto a terra: un movimento innaturale della spalla sinistra gli ha procurato una frattura abbastanza grave e ora dovrà restare a riposo per diverse settimane per poter recuperare ed evitare di aggravare la sua situazione. Ha già saltato la finale del torneo contro il Napoli, dove si è presentato in panchina con un tutore al braccio per restare vicino alla squadra, e nel prossimo mese non sarà a disposizione per gli incontri più delicati.
Quante partite salta Bernardeschi dopo l'operazione
Il Bologna ha rilasciato un comunicato ufficiale riguardo alle condizioni del suo giocatore che oggi si è sottoposto a un intervento chirurgico per ridurre la frattura. Berardeschi è stato ricoverato all'ospedale di Sassuolo per operarsi con l'equipe del prof. Porcellini: "l'operazione è perfettamente riuscita e i tempi di recupero sono di circa 6 settimane". Dunque l'ex Juve dovrà restare ai box almeno fino all'inizio di febbraio, quando sarà valutato nuovamente.
La frattura alla clavicola è un infortunio delicato e doloroso, per questo lo staff medico del Bologna procederà con la massima cautela. Sicuramente non potrà giocare per tutto il mese di gennaio e sarà costretto a saltare anche partite importanti come quella contro l'Inter, l'Atalanta e il Milan, oltre alle ultime due partite della fase campionato di Europa League contro Celtic e Maccabi Tel-Aviv. Le sue condizioni verranno monitorate e al momento è probabile che rientri in campo contro il Parma l'8 febbraio, saltando anche gli ottavi di Coppa Italia che il suo Bologna giocherà con la Lazio.