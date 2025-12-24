Bernardeschi operato alla clavicola dopo l’infortunio con l’Inter: quando tornerà in campo

Federico Bernardeschi si è sottoposto all'intervento chirurgico per ridurre la frattura alla clavicola procurata durante la semifinale di Supercoppa Italiana contro l'Inter. A Riad era stato costretto a uscire dal campo in preda a dolori lancinanti dopo essere caduto a terra: un movimento innaturale della spalla sinistra gli ha procurato una frattura abbastanza grave e ora dovrà restare a riposo per diverse settimane per poter recuperare ed evitare di aggravare la sua situazione. Ha già saltato la finale del torneo contro il Napoli, dove si è presentato in panchina con un tutore al braccio per restare vicino alla squadra, e nel prossimo mese non sarà a disposizione per gli incontri più delicati.

Quante partite salta Bernardeschi dopo l'operazione

Il Bologna ha rilasciato un comunicato ufficiale riguardo alle condizioni del suo giocatore che oggi si è sottoposto a un intervento chirurgico per ridurre la frattura. Berardeschi è stato ricoverato all'ospedale di Sassuolo per operarsi con l'equipe del prof. Porcellini: "l'operazione è perfettamente riuscita e i tempi di recupero sono di circa 6 settimane". Dunque l'ex Juve dovrà restare ai box almeno fino all'inizio di febbraio, quando sarà valutato nuovamente.

Bernardeschi in finale di Supercoppa, ha seguito la squadra in panchina

La frattura alla clavicola è un infortunio delicato e doloroso, per questo lo staff medico del Bologna procederà con la massima cautela. Sicuramente non potrà giocare per tutto il mese di gennaio e sarà costretto a saltare anche partite importanti come quella contro l'Inter, l'Atalanta e il Milan, oltre alle ultime due partite della fase campionato di Europa League contro Celtic e Maccabi Tel-Aviv. Le sue condizioni verranno monitorate e al momento è probabile che rientri in campo contro il Parma l'8 febbraio, saltando anche gli ottavi di Coppa Italia che il suo Bologna giocherà con la Lazio.