Bergomi svela come ha perso amicizie: "C'era chi si offendeva perché non rispondevo ai messaggi" Beppe Bergomi racconta come abbia lasciato per strada parecchie amicizie a causa del telefono e svela quali sono le tre chat cui partecipa.

Dopo una lunga carriera di calciatore, da bandiera dell'Inter – con cui ha vinto uno Scudetto e tre Coppe UEFA – e pilastro dell'Italia campione del mondo a España 82, Beppe Bergomi è rimasto un volto notissimo a tutti gli appassionati di calcio, ma soprattutto una voce: l'ex difensore, che tra due giorni compirà 60 anni, è uno degli opinionisti televisivi più apprezzati, colonna ormai storica di Sky Sport da 25 anni. Intervistato da La Stampa, Bergomi racconta come ci sia qualcosa che davvero non riesce a farsi andare giù nella sua seconda vita da telecronista: "Quando mi dicono che non sono abbastanza interista. Mi contestano pure per il contrario, ma quello non mi fa soffrire. Se guardo l'Inter da casa mi divoro, non riesco neanche a stare seduto. In telecronaca subentra la professionalità. È più facile con la Nazionale".

Beppe Bergomi compirà 60 anni il 22 dicembre

Lo ‘Zio' spiega come col passare degli anni abbia lasciato per strada più di una amicizia per dinamiche particolari nei rapporti telefonici: "I 60 anni mi hanno fatto diventare selettivo, ho ristretto il giro di persone che frequento e perso parecchie amicizie. È stato doloroso? Anche no. Ho smesso di parlare con quelli che non capiscono il mio rapporto con il telefono. Lo spengo alle 14:30, alleno e lo riaccendo alle 18. Non è detto che la sera stessa risponda ai messaggi ricevuti. C'era chi si offendeva. Basta. Se c'erano tanti calciatori tra quelli che ho tagliato? No, il calcio ti lascia rapporti sinceri. Ferri posso non sentirlo per settimane, poi ci si chiama ed è come aver smesso di parlare il minuto prima".

Bergomi con la maglia dell'Italia: ha vinto il Mondiale in Spagna nel 1982

Bergomi svela poi le chat che ha tutt'oggi con i suoi ex compagni di diverse squadre che hanno fatto la storia del calcio italiano. Si parla di gruppi stellari: "Sono tre chat: 1982, Notti Magiche con i ragazzi dei mondiali italiani, e Inter 97-98, quella di Simoni. C'è Ronaldo e risponde sempre. Manca lo scudetto dei record del 1989? Lì è diverso, per le occasioni ufficiali ci riunisce Pellegrini e per il resto sono i compagni di vita. Beppe Baresi, un highlander è il mio partner a padel. Walter Zenga lo devo proprio sentire ogni tanto. L'ultima volta che l’ho incontrato gli ho detto: ‘Sei alto come me ormai'. E lui: ‘Non riesco più a tener dritte le ginocchia'. Siamo degli irriducibili. Ma lì il telefono può trillare o no, stai sicuro che se ci sono situazioni in cui attivarsi subito lo si fa. Quando si fa sentire Klinsmann dagli Usa o Taribo West ovunque sia. Il compleanno di Castellini era in una serata di Champions e Simeone, con la partita a ridosso, si è fatto coinvolgere. Noi siamo veri".