Benzema ha chiesto di lasciare l'Al Ittihad per le troppe pressioni: "Non può più rendere al meglio" Lo strappo tra Karim Benzema e l'Al Ittihad è insanabile. Dopo la decisione del tecnico Gallardo di lasciarlo fuori squadra, ora è il francese a dettare le condizioni: nessun approdo in altri club arabi, ma ha chiesto di essere ceduto. In prestito, possibilmente in Europa, lontano dalle "pressioni" che non gli permettono più di esprimersi al meglio.

Oramai tra Karim Benzema e l'Al Ittihad la frattura appare insanabile: l'attaccante francese non ha più intenzione di rientrare alla base del club arabo anche se si stanno consumando gli ultimi estremi tentativi diplomatici per trovare una soluzione. Ma le parti sono distanti su ogni fronte: il giocatore avrebbe chiesto la cessione, Gallardo non ne vorrebbe più averci a che fare e l'ipotesi di un trasferimento interno alla Saudi League in un altro club è pura utopia.

Ciò che è certo è che i dissapori hanno lunga data e sono stati certificati dalla pausa invernale in cui Benzema si è allontanato dal club e dall'Arabia e non è tornato per ricongiungersi ai suoi compagni di squadra. Scatenando l'ira dell'Al Ittihad e soprattutto di Gallardo, il tecnico che ha deciso così di escludere Benzema dai giocatori convocati per la preparazione al ritorno alle partite. Sull'argomento negli ultimi giorni si è detto di tutto e il suo contrario, paventando anche un clamoroso passaggio ad un altro club arabo, con il Fondo Pif che avrebbe spinto per questa soluzione per preservare in parte il proprio investimento.

Benzema acclamato come un eroe alla presentazione all'Al Ittihad: era l'8 giugno 2023

Tutto infondato, tranne il disagio di Karim Benzema che sembra confermarsi giorno dopo giorno dopo essere rientrato con diciassette giorni di ritardo dalle vacanze, ufficialmente a causa del ciclone Belal, anche in questo caso senza conferme ufficiali. Adesso, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa francese AFP, l'attaccante francese avrebbe comunicato la propria intenzione di lasciare dubito il suo club Al-Ittihad, almeno temporaneamente. Benzema si sentirebbe "impossibilitato a dare il meglio di sé con l'Al-Ittihad a causa delle continue pressioni".

L'Al-Ittihad gli avrebbe anche offerto una soluzione in prestito ad un'altra squadra del campionato saudita ma il Pallone d'Oro 2022 non l'ha presa nemmeno in considerazione, preferendo un eventuale ritorno anticipato in Europa in prestito, mantenendo fede all'attuale contratto che ha sottoscritto in estate fino al giugno 2026. Contattato dalla stessa AFP l'entourage del francese non ha voluto confermare le tante voci pur sottolineando che il francese avrebbe "perso la voglia di giocare a calcio in Arabia".

Una delle ultime deludenti apparizioni con l'Al Ittihad di Benzema nella sfida contro l'Al Tai

L'Al-Ittihad anche con Benzema in campo non si stava comportando bene in Pro League, ricoprendo un modestissimo 7° posto in classifica e avendo chiuso la prima parte di stagione con tre sconfitte consecutive, risultando il club meno competitivo tra le quattro società acquistate dal ricco Saudi Sovereign Fund a capo del Fondo Pif. Adesso è difficile capire cosa potrà succedere: dall'Europa le offerte non mancano con la Premier League (Arsenal, United e Chelsea in testa) che si sarebbe mostrata interessata ad un eventuale prestito. Ma l'ultima parola spetterà all'Al Ittihad.