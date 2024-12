video suggerito

Benfica-Bologna, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni Benfica-Bologna si gioca questa sera al da Luz di Lisbona con fischio di inizio 21:00. Classica ultima spiaggia per i rossoblù in Champions League: diretta in TV e in streaming su Sky inabbonamento.

A cura di Alessio Pediglieri

Ultima classica spiaggia per il Bologna in Champions League nella sfida al Benfica di questa sera con fischio di inizio alle 21:00. Match in diretta esclusiva per gli abbonati di Sky sia in TV sia in streaming.

Italiano proverà l'impresa francamente impossibile di fronte ad una classifica decisamente compromessa: dopo cinque turni il Bologna ha la pochezza di un punto e ben 4 sconfitte che pesano come macigni sul cammino rossoblù in Champions League. Ottavi, anche via playoff che appaiono una chimera mentre per i portoghesi sono alla portata soprattutto in casa di vittoria. Il Benfica ha infatti al momento 9 punti ed è in piena corsa per aspirare ad un posto tra le 24 che si qualificheranno.

Partita: Benfica-Bologna

Orario: 21:00

Quando: mercoledì 11 dicembre

Dove: Estádio da Luz (Lisbona)

Diretta TV: Sky

Diretta Streaming: SkyGo, NOW

Competizione: Champions League, fase a girone unico

Benfica-Bologna, dove vederla in TV: diretta solamente a pagamento

Benfica-Bologna sarà visibile solamente per gli abbonati di Sky che potranno assistere in esclusiva il match del da Luz di Lisbona. Canale di riferimento in TV il 253 e Sky Sport Arena.

Dove vedere Benfica-Bologna in diretta streaming: gli orari

Anche per lo streaming in diretta unica opzione per vedere Benfica-Bologna è essere abbonati a Sky. Per il live online è necessaria l'app dedicata SkyGo oppure pagare il servizio on demand di NOW. La partita ha inizio alle 21:00

Benfica-Bologna, le probabili formazioni del match di Champions League

Portoghesi favoriti sulla carta con il tecnico Lage che si affiderà alla trequarti formata da Akturkoglu, Kocku e Di Maria, alle spalle di Pavlidis. Confermata anche la coppia difensiva formata da Araujo e Otamendi, davanti alla porta di Trubin. Per Italianodiversi dubbi tra cui l'ala destra: assenza di Orsolini confermata, dal 1′ potrebbe esserci Iling-Junior o, in alternativa, Dominguez con Ndoye che giocherebbe a destra. Ferguson a centrocampo al fianco di Freuler, mentre alle spalle di Castro ci sarà Odgaard.

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Bah, Araujo, Otamendi, Carreras; Aursnes, Florentino; Akturkoglu, Kokcu, Di Maria; Pavlidis. All. Lage.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Beukema, Lykogiannis; Ferguson, Freuler; Iling-Junior, Odgaard, Ndoye; Castro. All. Italiano