Belotti si sblocca e segna il primo gol con il Benfica ma non è soddisfatto: "Potevo fare di più" Alla terza partita con il Benfica Belotti si sblocca e segna il primo gol in assoluto in Portogallo: apre il conto contro il Boavista, ma alla fine c'è un po' di rammarico.

A cura di Ada Cotugno

Alla terza partita con il Benfica è arrivato il primo gol di Andrea Belotti in Portogallo. I tifosi non hanno dovuto attendere tanto per vedere il bomber in azione: la prima rete della sua nuova avventura è arrivata nella partita contro il Boavista, vinta per 3-0 tra il grande entusiasmo del pubblico che non vedeva l'ora di esultare per un'azione dell'italiano.

La sua stagione ha preso una piega inaspettata perché soltanto poche settimane fa era sceso nelle gerarchie del Como fino ad accomodarsi in panchina, mentre con le Aguias ha tantissime possibilità di essere titolare e potersi giocare fino alla fine la possibilità di vincere il campionato in una rincorsa che ha subito un boost importantissimo grazie al suo arrivo.

Belotti si sblocca con il Benfica ma non è soddisfatto

Il primo gol in Portogallo è arrivato alla mezz'ora della partita contro il Boavista e ha aperto i conti per la vittoria arrivata con il risultato di 3-0. Il Gallo è diventato il terzo italiano a segnare con la maglia del Benfica dopo Miccoli e Cristante, una tradizione brevissima che però potrebbe diventare molto fortunata per lui: il tiro al volo a pochi metri dalla porta è stata la prima gioia con le Aguias che ha mandato i tifosi in visibilio. Fin qui Belotti ha giocato tre partite, di cui soltanto le ultime due da titolare, e nell'ultima occasione è riuscito finalmente a sbloccarsi, in tempo per scaldare i motori in vista degli ottavi di finale della Champions League contro il Barcellona.

Tutto è andato per il verso giusto, eppure l'attaccante italiano non sembra soddisfatto. In effetti avrebbe potuto segnare molto di più e qualche occasione fallita gli ha un po' rovinato la serata, come ha ammesso lui stesso a BTV: "Ho esordito in casa, ho segnato, avrei potuto segnare di più, ma sono contento di aver vinto questa partita che era molto importante".