A 71 anni e il giorno prima del derby Inter-Milan un simbolo dei nerazzurri Mauro Bellugi è morto. Era un difensore amatissimo dai tifosi dell'Inter e apprezzato anche dagli avversari, simbolo della prima nazionale di Bearzot. All'esterno dello stadio di San Siro il gruppo dei tifosi della Curva Nord ha reso omaggio a Bellugi con uno striscione molto bello, un testo semplice, in cui traspare tutto il grande affetto: "Buon viaggio Bellugi, eroe nerazzurro".

L'omaggio della Curva Nord per Mauro Bellugi

Sui social tantissimi tifosi dell'Inter hanno ricordato con affetto Bellugi e hanno sottolineato che ha lasciato questo mondo il giorno prima la disputa del derby di Milano, la partita più sentita in assoluto. La squadra indosserà il lutto al braccio e lo onorerà così, e prima del via ci sarà anche un minuto di raccoglimento per la leggenda nerazzurra. I tifosi all'esterno di San Siro hanno esposto uno striscione per Bellugi: "Buon viaggio Bellugi, eroe nerazzurro".

(in aggiornamento)