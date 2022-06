Bellingham sta male e vomita in campo durante Germania-Inghilterra: nessuno se ne accorge Durante la partita di Nations League tra Germania e Inghilterra il centrocampista Jude Bellingham si è sentito male e ha vomitato mentre era in campo.

A cura di Alessio Morra

Contemporaneamente a Italia-Ungheria martedì sera si è disputata anche Germania-Inghilterra, partita valida per la Nations League, grande classico del calcio europeo per nazionali che è stata una partita tesa, equilibrata ed è terminata in parità. Un risultato che ha fatto sorridere anche l'Italia. Una partita che è stata contrassegnata anche da un episodio molto particolare che ha avuto come protagonista Jude Bellingham, giovane calciatore inglese che gioca proprio in Bundesliga (con il Borussia Dortmund).

Match combattuto, terminato 1-1. I gol entrambi nella ripresa. Segna prima Hofmann al 50′, poi pareggia Harry Kane che su rigore all'88' fissa il match in parità e soprattutto firma il 50° gol con la propria Nazionale. Un punto a testa e l'Italia vola al comando del girone, e ora Mancini dovrà sfidare prima l'Inghilterra e poi la Germania, entrambe le partite fuori casa.

Southgate, a differenza del match con i magiari, non ha fatto turnover e ha lanciato dall'inizio Kalvin Phillips, centrocampista del Leeds che ha avuto problemi fisici durante la stagione e pure a Monaco dove ha lasciato il campo appena dopo 14 minuti. Bellingham ha disputato una buona partita, ma a Monaco di Baviera ha vissuto una situazione stranissima.

Perché proprio nel finale di partita, Bellingham ha avuto un leggero malore. Il calciatore si è piegato sulle ginocchia, non lontano dalla sua area di rigore, non è riuscito a trattenersi e ha vomitato mentre era in campo. Non è la prima volta che succede un evento del genere su un rettangolo verde, ma probabilmente è la prima volta che succede a Bellingham. Né compagni né avversari se ne sono accorti, ovviamente qualcuno invece sì sugli spalti, laddove qualcuno ha immortalato tutto con video e foto che hanno fatto il giro dei social. Bellingham non ha battuto ciglio ed è tornato a giocare quasi come nulla fosse.