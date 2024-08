Bellingham si ferma per un infortunio rarissimo: si è fatto male a un muscolo che non tutti hanno

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Il Real Madrid dovrà attendere Jude Bellingham, fermato da un infortunio più unico che rato. L'inglese dovrà restare lontano dal campo per circa un mese dopo aver riportato una lesione al muscolo plantare della gamba destra: la dicitura del referto medico sembrerà strana e inusuale e in effetti il muscolo coinvolto non viene citato particolarmente spesso per gli infortuni calcistici

Circa il 10% della popolazione non lo possiede. Sembra un'assurdità, eppure non tutte le persone presenti sulla faccia della terra lo sono dotate di questo particolare muscolo e Bellingham evidentemente non fa parte di questa categoria. Si tratta di un infortunio molto raro che priverà Carlo Ancelotti della sua stella per circa un mese.

L'infortunio rarissimo di Bellingham

Come riportato da Marca, che ha parlato nel dettaglio delle condizioni dell'inglese, non è facile leggere nei referti medici l'area infortunata: Bellingham ha subito una lesione al muscolo plantare, un muscolo lungo e sottile che corre dietro il ginocchio e al polpaccio. Circa il 5-10% della popolazione mondiale non lo ha per conformazione fisica e questo rende l'infortunio del giocatore particolarissimo.

Raro in campo così come in infermeria, anche se i tempi di recupero non fanno sorridere nessuno dato che non potrà scendere in campo prima di u mese. Una tegola non di propio conto che Bellingham si è procurato nel corso dell'ultimo allenamento, in seguito a una botta subita. Non ci sarà quindi contro il Valladolid e neanche contro il Las Palmas prima della sosta per le nazionali (dove non potrà rispondere alla convocazione dell'Inghilterra) e se tutto procede bene potrà tornare giusto in tempo per la super sfida contro l'Atletico Madrid in programma alla fine del mese di settembre.