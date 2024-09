Bellingham freddato da Ancelotti con un ghigno: “Abbiamo preso quello sbagliato”

video suggerito

A cura di Paolo Fiorenza

Jude Bellingham sta mordendo il freno per rientrare dopo l'infortunio muscolare che lo tiene fermo ai box da fine agosto: il 21enne trequartista inglese ha giocato col Real Madrid solo la Supercoppa vinta contro l'Atalanta e la prima partita della Liga, poi ha guardato dalla tribuna gli ultimi tre match di campionato. Né rientrerà contro la Real Sociedad in questo weekend, come anticipato da Carlo Ancelotti alla vigilia. La stagione è appena all'inizio, per le merengues c'è da difendere i titoli di campione di Spagna e d'Europa, meglio non correre rischi con uno dei pilastri della squadra, quale Bellingham è diventato immediatamente dopo il suo arrivo l'anno scorso dal Borussia Dortmund per oltre 100 milioni di euro. Il rapporto con Ancelotti è stato eccellente fin dall'inizio ed il tecnico lo ha preso anche in giro parlando di suo fratello Jobe: "Abbiamo preso quello sbagliato!".

Jobe Bellingham sulle orme di suo fratello Jude

È stato lo stesso Bellingham a rivelare di essere stato trollato dal suo allenatore dopo aver visto suo fratello minore Jobe – che tra qualche giorni compirà 19 anni – segnare due gol con la maglia del Sunderland nella seconda divisione inglese. La vicenda si è svolta lo scorso anno, appena un paio di mesi dopo che Jude era approdato al Real nel giugno 2023: Jobe realizzò una spettacolare doppietta – di testa e di piede – che consentì ai Black Cats di vincere in casa per 2-1 contro il Rotherham.

La battuta di Ancelotti a Bellingham: "Lo porterò al Real e giocherà nella tua posizione"

Ancelotti colse la palla al balzo per far capire subito a Bellingham Sr – che è tra i favoriti per il Pallone d'Oro 2024 – cosa si sarebbe dovuto aspettare da lui in termini di battute. "Ricordo ancora quando mio fratello Jobe ha segnato due volte – ha raccontato Jude al suo canale YouTube – Stavamo guardando la partita e Ancelotti ha detto: ‘Cazzo… abbiamo preso quello sbagliato! Lo porterò qui'. Allora ho detto: ‘Dove lo farai giocare?'. Carlo ha risposto: ‘Nella tua posizione!'".

Carlo Ancelotti sorride dietro Jude Bellingham, stella del suo Real Madrid

"Ho pensato: ‘Fanculo!'. Poi alla fine mi ha fatto un sorrisetto e il mio cuore si è fermato e ho pensato: ‘Okay, va bene'. E poi mi sono detto: niente pressione per oggi!", ha spiegato Bellingham, che più tardi in quello stesso giorno avrebbe a sua volta segnato una doppietta nella rimonta del Real Madrid contro l'Almeria. In fondo non è male neanche lui, deve aver pensato Carletto…