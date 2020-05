Il Belgio non cambia idea, la federcalcio dichiara ufficialmente concluso in anticipo il campionato ed emette i verdetti. Le parole del presidente della Uefa, Ceferin, avevano di fatto anticipato la decisione considerando nel 20% dei tornei anche la Pro League, che ha chiuso i battenti a inizio aprile senza alcuna intenzione di tornare in campo in seguito all'emergenza sanitaria scoppiata per la diffusione dei contagi da Covid-19. Tra i tornei d'Europa anche la Ligue 1 della Francia e la Eredivisie dell'Olanda hanno alzato bandiera bianca.

La federazione belga diventa così ufficialmente il primo paese continentale a mandare in archivio in anticipo il campionato. Lo ha fatto andando avanti per la propria strada nonostante le aperture della Uefa e l'auspicio da parte dei vertici di Nyon di vagliare tutte le possibilità a disposizione prima di calare il sipario sul torneo.

Dopo oltre un mese dallo stop arriva la comunicazione che assegna il titolo al Club Brugge: primo in classifica con 70 punti, può fregiarsi così del sedicesimo scudetto della sua storia e dell'accesso alla fase a gironi di Champions mentre il Gent (secondo) va ai preliminari. Charleroi e Anversa vanno ai gironi di Europa League mentre lo Standard Liegi ai preliminari. Decisa anche la retrocessione del Waasland-Beveren.

Per quanto riguarda la promozione dalla Serie B alla Serie A belga tutto è rimandato al 31 maggio. Entro quella data verrà chiarito quando e se si potrà giocare lo spareggio tra Beerschot e Leuven. In caso contrario potrebbe essere promosso il KVC Westerlo che può giocare in Pro League per effetto di una sorta di licenza.

I verdetti del campionato belga

Club Brugge: campione e alla fase a gironi di Champions

KAA Gent: yerzo round di Champions League

Sporting Charleroi e Anversa: gironi di Europa League

Standard Liegi: secondo turno di qualificazione di Europa League

Waasland-Beveren: retrocesso

Promossa in Pro League: la vincente tra Beerschot e OHL