Beckham bussa al vetro del fast food per un ordine, la reazione del cameriere è virale: “Tu!” “Tu sei David Beckham? David Beckham… oh mio dio!”, inizia così il dialogo del commesso che, confuso e felice, non crede ai suoi occhi. Davanti a lui ci sono le due star dello showbiz.

Il cameriere confuso e felice per l’incontro con David Beckham.

Il cameriere del fast food di Dallas stava trascorrendo una giornata come tutte le altre. Era lì, nei pressi del bancone accanto alla finestra dove abitualmente arrivano i clienti che bussano e ordinano del cibo. Alle spalle c'è la cucina con i suoi fumi, odori, effluvi, il rumore della carne che sfrigola sui fornelli, il collega cuoco che cucina e chiacchiera, il rumore delle stoviglie fa da sottofondo. A un certo punto, davanti al vetro si presenta un signore distinto, ben vestito, dal fisico curato e dalla "faccia conosciuta". E lì tutto cambia, quella mattinata sempre uguale s'accende all'improvviso.

Nel video divenuto virale i protagonisti sono David Beckham e sua moglie Victoria che si presentano allo sportello. Che ci fanno lì? Si trovavano nella città texana per assistere alla partita degli ottavi di finale di Leagues Cup (la coppa nazionale statunitense) dell'Inter Miami (di cui l'ex campione inglese è presidente) e, stuzzicati alla fame, hanno pensato di gustare brisket (petto di manzo) e ribs (costine di maiale).

L’ex campione inglese era a Dallas per il match dell’Inter Miami.

In un primo momento, il giovane non sembra accorgersi della loro presenza. È preso dalla routine della clientela. E mai si sarebbe aspettato che a bussare sarebbero stati due celebrità dello sport, dello spettacolo e dello showbiz come l'ex calciatore inglese e la consorte, ex Spice Girl.

La sequenza videoclip e il dialogo sembrano frutto di un copione cinematografico. Pura finzione. Ma è tutto vero. A cominciare dalla reazione virale del cameriere. Il viso si illumina, ha gli occhi sgranati, quasi si dà un pizzicotto sulla guancia perché non crede a ciò che sta vedendo, pensa si tratti di un sosia o di un abbaglio clamoroso dovuto alla stanchezza. E invece…

Lo Spice Boy assaggia una porzione di ribs.

"Tu sei David Beckham? David Beckham… oh mio dio!", esclama il commesso. "Sì, sono io…", la replica dello Spice Boy che chiede cosa c'è di buono nel menù, il piatto forte, quale pietanza gli può consigliare. "Dimmi i tuoi preferiti", le parole dell'ex campione. La replica del cameriere è esilarante, frutto dell'imbarazzo e dell'emozione. È confuso e felice, non ha capito niente: "Tu…", dice pensando gli avesse chiesto quali fossero i suoi campioni prediletti. "No… intendevo come cibo", Beckham e Victoria sorridono.

Poi l'impiegato torna in sé e, aiutato dal collega, offre anzitutto del brisket da consumare proprio lì, sotto i loro occhi. "Credo che l'unico motivo per cui sono venuto qui – aggiunge il ragazzo – è per incontrare quest'uomo… Forza Miami" W Messi!".