Bayern-Borussia Dortmund dove vederla in TV e diretta streaming: orario e formazioni Al Bayern Monaco basta un punto per laurearsi campione di Germania per la 32esima volta nella sua storia. Il Borussia Dortmund proverà comunque ad allungare l'attesa e a dare l'unica soddisfazione ai propri tifosi in questa stagione. Si gioca alle 18.30 e il match sarà visibile su Sky.

A cura di Enrico Scoccimarro

Bayern Monaco-Borussia Dortmund è da sempre la partita più attesa del calcio tedesco. Tanto più, quando le due storiche rivali si trovano in cima alla classifica della Bundesliga, per darsi battaglia alla conquista dell'ennesimo titolo di campioni di Germania. Non per altro, la sfida è infatti rinominata "Der Klassiker", ovvero "Il Classico". Quest'anno, il primo posto è tenuto in mano, saldamente, dal Bayern, a ben nove punti di distacco dalla squadra giallo-nera. Alla formazione bavarese basta così un pareggio per forgiarsi del titolo e parte perciò con i favori del pronostico, anche perché gioca in casa. Il Borussia Dortmund, tuttavia, vuole far togliere una soddisfazione ai propri tifosi, dopo aver perso all'andata, al Signal Iduna Park, per 2 a 3. Il Dortmund è infatti già fuori da tutte le competizioni e vuole provare, per quanto possibile, a riaprire i giochi per il campionato nel finale di stagione. Il Bayern, dal canto suo, vuole invece bissare vittoria del campionato dopo la cocente eliminazione dai quarti di Champions League, ad opera del Villareal.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Borussia Dortmund. Entrambi gli allenatori, probabilmente, al termine della stagione dovranno salutare i loro rispettivi bomber: Robert Lewandowski ed Erling Haaland. I due attaccanti di riferimento delle compagini tedesche sono infatti al centro di numerosi rumors di mercato, che vorrebbero il primo alla corte di Xavi al Barcellona e il secondo a quella di Guardiola al Manchester City. Per la sfida di stasera, però, sarà ancora tutto loro il palcoscenico, per un probabile ultimo testa a testa in terra tedesca. Nagelsmann potrebbe tornare a schierare alle spalle del polacco Sané, Muller e Gnabry. Dietro lcil norvegese del Dortmund, invece, sono pronti Brandt e Reus.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Kouassi, Upameecano, Davies; Kimmich, Goretzka; Sané, Muller, Gnabry; Lewandowsky. All.: Nagelsmann

Borussia Dortmund (3-4-2-1): Kobel; Can, Akanji, Zagadou; Wolf, Witsel, Bellingham, Guerreiro; Brandt, Reus; Haaland. All.: Rose

Partita: Bayern Monaco-Borussia Dortmund

Quando si gioca: sabato 23 aprile 2022

Dove si gioca: Allianz Arena, Monaco di Baviera

Orario: 18:30

Canale TV: Sky Sport Football

Diretta streaming: SkyGo, Now

Competizione: Bundesliga, 31a giornata

È possibile guardare tutta la Bundesliga su Sky: la sfida tra Bayern e Borussia sarà così trasmessa in diretta sulla stessa rete tv, solo per gli abbonati, su Sky Sport Football (canale 205).

La sfida decisiva per il 32esimo titolo del Bayern Monaco è disponibile anche sui dispositivi mobili, in diretta streaming. Potranno seguirla gli abbonati di Now e quelli di Sky, questi ultimi tramite Sky Go.

La sfida è valevole per la 31esima giornata del campionato tedesco. Il calcio d'inizio, all'Allianz Arena di Monaco, è previsto per le ore 18:30. La gara di andata aveva visto trionfare di misura la formazione bavarese che aveva segnato tre gol, contro i due del Borussia.

Entrambi i tecnici schierano le formazioni migliori, affidandosi alle capacità realizzati dei propri bomber. In difesa, Kouassi e Upameecano cercheranno di contenere la furia di Haaland, mentre dall'altra parte toccherà fare lo stesso al terzetto Can-Akanji-Zagadou con l'attaccante polacco che quest'anno ha già messo in rete ben 32 palloni solo in Bundesliga.

