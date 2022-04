Il Manchester City pronto a pagare la clausola: lo stipendio offerto ad Haaland è mostruoso In Inghilterra rilanciano tutti i dettagli dell’intesa raggiunta dal Manchester City con Haaland: durata, cifre del contratto, quando ci sarà la firma e la data del debutto. Primo passo, il pagamento della clausola rescissoria da 75 milioni.

In Inghilterra sono certi, Haaland indosserà la maglia del Manchester City nella prossima stagione.

È presto per dire "è fatta", perché nel calcio le cose possono cambiare in poche ore. Ma la possibilità che il Manchester City e Pep Guardiola abbiano finalmente una punta di ruolo, forte fisicamente, esplosiva, giovane e tecnicamente valida, devastante nello spazio e capace di trasformare in devastante la mole di gioco prodotta, è passata dal cauto ottimismo a maggiori certezze. Chi è il calciatore in questione? Erling Haaland, l'attaccante norvegese di 21 anni che è una forza della natura e sul quale mezza Europa ha messo gli occhi da tempo. Venticinque gol in 26 match nella stagione attuale (in media uno ogni 81 minuti) rendono bene l'idea di quanto possa essere letale.

I 75 milioni di euro per innescare la clausola rescissoria e strappare il calciatore al Borussia Dortmund rappresentano una somma "abbordabile" per un club che non ha mai avuto problemi di liquidità e ha investito fiumi di denaro. Una commissione considerata "bruscolini" rispetto al valore effettivo di mercato del calciatore che, assieme e Mbappé, sarà uno dei colpi a effetto della prossima sessione di trattative. Come chiudere il cerchio temporale iniziato con il padre, Alf-Inge, che indossò la maglia dei Citizens quando su quella sponda di Manchester non erano ancora arrivati i capitali di caravan-petrol.

Durata del contratto e cifre, l’operazione Haaland–City è (quasi) fatta.

Sky Sports Inghilterra e i tabloid danno per (quasi) chiuso l'affare. Si conoscono durata e cifre del contratto, sono da capogiro anche se al momento indicative: accordo di cinque anni; 500 mila sterline a settimana, ovvero oltre 600 mila in euro; 2 milioni e 400 mila euro al mese che moltiplicati per un anno portano i guadagni a circa 30 milioni netti a stagione. E i bonus? C'è anche quella parte di tesoretto che per adesso non è chiara ma contribuirà sicuramente a rendere ancora più ricca la proposta sul tavolo dello scandinavo. Introiti che, se confermati, farebbero di Haaland il calciatore più pagato d'Oltremanica.

Quando firma? In Premier League si sbilanciano anche su questo e indicano una data possibile in virtù dell'intesa che, in linea di massima, è stata sancita: entro la prossima settimana, se tutto andrà bene, dovrebbe essere messo nero su bianco. Il City ha vinto così la concorrenza del Real Madrid (che s'è messo sulle tracce di Mbappé) e spiazzato il Paris Saint-Germain. Il debutto? A luglio, con ogni probabilità, quando il City sarà in tour negli Stati Uniti per un ciclo di amichevoli già programmate. L'incognita è rappresentata dalla sua nazionale e dalla Nations League che vede la Norvegia impegnata a giugno in quattro match, tra cui la sfida contro la Svezia.