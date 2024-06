video suggerito

Bastoni celebrato sulla TV inglese dopo Croazia-Italia: “Ha tutto ciò che vogliamo da un difensore” Alessandro Bastoni celebrato in Inghilterra durante la diretta TV al termine di Croazia-Italia degli Europei. Micah Richards è colpito dalle sue qualità: “Ha tutto per giocare nel suo ruolo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alessandro Bastoni contro la Croazia ha sfiorato il secondo gol agli Europei con la maglia dell'Italia dopo quello siglato all'Albania. Il difensore azzurro si è distinto in un'altra prova importante, nonostante un'incertezza sul gol, strappando i complimenti anche dei media inglesi. Nello specifico Micah Richards, ex difensore e oggi opinionista alla BBC, ha parlato di Bastoni come di un difensore completo facendo un'analisi dettagliata di tutte le qualità del centrale dell'Inter. Richards vede un difensore perfetto sotto tutti i punti di vista e lo conferma in maniera molto chiara.

Bastoni in azione contro la Croazia.

"L'ho già parlato tre volte. Bastoni ha una buona qualità, ha tutto per giocare nel suo ruolo – ha spiegato -. Quando parli di leggere il gioco, la prima cosa che vedi è la posizione giusta del suo corpo. Legge bene la giocata, e ha sempre il controllo degli avversari alle sue spalle senza perdere di vista il pallone". Poi aggiunge: "È davvero bello da vedere, calmo e composto – spiega -. E non solo, è anche aggressivo, che è quello che vogliamo da un difensore: aggredire l'avversario e portare via la palla". Poi ancora: "Sa rompere benissimo le linee coi suoi lanci".

Micha Richards colpito dal modo di giocare di Bastoni

In studio, dopo aver ascoltato ciò che aveva appena detto Richards rispondono: "Quando ascolterà queste tue parole ti bloccherà". Scoppiano tutti a ridere per questa battuta che vuole sottolineare come Richards sia rimasto letteralmente folgorato dal ragazzo dal punto di vista calcistico. In effetti Bastoni ha mostrato una crescita importante durante tutta l'ultima stagione con l'Inter portando in Nazionale quelle sua abilità che l'hanno reso oggi uno dei migliori difensori italiani in circolazione.

Una bella sorpresa dunque per Richards che ha comunque avuto modo di osservarlo da vicino più volte nel corso delle ultime edizioni della Champions League che l'opinionista della BBC commenta sempre in studio al fianco di Henry e Carragher. Per qualcuno con Bastoni e l'esplosione di Calafiori da centrale, sta ritornando la vecchia tradizione positiva di difensori italiani che da Nesta, Cannavaro e Maldini fino a Barzagli, Bonucci e Chiellini ha fatto del pacchetto arretrato azzurro sempre uno dei più forti al mondo.