Barzagli svela la verità sulla lite Bonucci-Dybala nell'intervallo della finale col Real: "Lo dovevo aiutare" Andrea Barzagli ai microfoni di 'Radio Serie A' ha fatto chiarezza su cosa è realmente accaduto nell'intervallo della finale di Champions League giocata a Cardiff tra Juventus e Real Madrid.

A cura di Vito Lamorte

La Juventus nel 2015 e nel 2017 è andata vicinissima alla Champions League, quella che è diventata una vera e propria ossessione per i bianconeri. Alla sfida di Cardiff del 3 giugno 2017 la squadra allenata da Massimiliano Allegri arrivò carichissima e di slancio dopo l'ennesima vittoria in campionato e in Coppa Italia ma l'esito fu davvero inaspettato.

Dopo un primo tempo assolutamente equilibrato, il Real Madrid divenne padrone del campo nella ripresa e vinse per 4-1 una coppa che a Torino in tanti ancora sognano. Si è scritto e letto molto su quanto accadde in quell'intervallo di quella finalissima e tra le versioni che più si sono rincorse nei giorni successivi a quella gara c'è quella relativa alla presunta lite tra Leonardo Bonucci e Paulo Dybala nello spogliatoio bianconero: in tanti si sono chiesti cosa è successo dopo i primi 45 minuti e cosa ha condizionato in negativo lo spirito della squadra nella ripresa, dominata dalla squadra allenata da Zinedine Zidane.

Di quell'episodio ha parlato Andrea Barzagli ai microfoni di ‘Radio Serie A': "È falso, me lo dicono anche in tanti. Se tornassi indietro una cosa la farei. L'ho lasciata correre… Mi ricordo che Bonucci mi disse: ‘Mi stanno buttando sui giornali, dicono che ho litigato con Dybala'. L'avevo letto anch'io ed era molto arrabbiato. Gli dissi: ‘Guarda Leo, sappiamo tutti che questa è una falsità. O facciamo scrivere qualcosa dalla società o lasciamo andare e non se ne parlerà più'".

L'attuale commentatore di DAZN ha proseguito così il suo intervento: "Invece lo dovevo aiutare, perché aveva ragione. Avevano messo il suo nome, ma avevano scritto una cavolata incredibile, anche perché il nostro gruppo non avrebbe mai fatto una cosa del genere. E, soprattutto, ti stai giocando una finale di Champions League, al di là di altre cose che hanno scritto, che erano fantastorie, ma non avremmo mai fatto una cosa del genere. Abbiamo fatto quei 15′ di intervallo come sempre, convinti di tutto, poi le cose sono andate male".

Su quella presunta lite si è parlato tanto e in molti hanno visto anche in quel momento il punto da cui è iniziata la flessione europea della Juventus, che poi non è mai più riuscita a toccare quelle vette negli anni successivi ed è sempre stata eliminata tra ottavi e quarti di finale.