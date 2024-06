Baroni pronto a diventare il nuovo allenatore della Lazio: accelerata di Lotito dopo l’addio a Tudor

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Marco Baroni a un passo dalla Lazio. Il presidente Claudio Lotito e il direttore sportivo Angelo Fabiani avrebbero individuato nell'ex tecnico del Verona, protagonista del miracolo salvezza dell'Hellas, il nuovo allenatore che guiderà i biancocelesti dalla prossima stagione. Secondo Sky Sport resta lui il grande favorito per la panchina e tra oggi e domani si dovrebbe chiudere definitivamente l'operazione. I contatti sono partiti nella giornata di ieri subito dopo le dimissioni di Igor Tudor che di fatto ha lasciato la Lazio dopo soli 3 mesi.

Su Baroni c'erano però diverse squadre di Serie A, Cagliari e Udinese, ma soprattutto il Monza. La telefonata della Lazio però era chiaramente un'opportunità ghiotta per Baroni che negli ultimi due campionati è riuscito a raggiungere due incredibili salvezza con Lecce e poi proprio il Verona con un turno d'anticipo. Salvo sorprese dunque, l'orientamento di Lotito sarà questo e andrà dritto su Baroni pronto per essere annunciato nei prossimi due giorni. Sfuma definitivamente l'ipotesi Massimiliano Allegri che ieri era stato contattato.

L'esultanza di Baroni nella festa salvezza del Verona.

Dopo la telefonata con Allegri la scelta di Baroni da parte di Lotito

L'ex allenatore della Juventus aveva ricevuto una telefonata di Lotito prospettandogli la panchina biancoceleste. Una suggestione frenata sul nascere per mille problemi come riferisce il giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà. L’allenatore avrebbe anche cercato di capire quale fosse il progetto tecnico dei biancocelesti ma evidentemente la distanza economica tra le parti era enorme. Il futuro di Allegri è dunque ancora da capire se in Italia o all'estero (ipotesi più probabile ndr) mentre quello della Lazio con Baroni inizia a delinearsi.

Baroni ha trovato il parere positivo di Lotito e dello stesso Fabiani che hanno ritenuto la rosa attuale della Lazio adatta alle sue idee di gioco. Baroni infatti quest’anno era partito con il 3-4-1-2, poi ha utilizzato il 3-4-2-1 simile a Tudor, poi è passato alla difesa a quattro: 4-4-2, 4-3-3, dopo i tanti cambiamenti nel mercato di gennaio andando avanti poi sul 4-2-3-1, modulo che si adatterebbe perfettamente all’attuale rosa dei biancocelesti. Un salto di qualità importante dunque per Baroni e per una Lazio pronta a ripartire dopo il caos Sarri e Tudor.