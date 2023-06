Bari-Cagliari finale playoff Serie B, dove vederla in TV e streaming: le formazioni della partita Bari-Cagliari è la finale di ritorno dei playoff di Serie B che si gioca oggi domenica 11 giugno allo stadio San Nicola di Bari. Dove vederla in TV e streaming e probabili formazioni.

Bari-Cagliari è la finale di ritorno dei playoff di Serie B. La partita si gioca oggi domenica 11 giugno alle ore 20:30 allo stadio San Nicola di Bari, dopo il risultato del match dell'andata in Sardegna. In palio tra la formazione di Magnani e quella di Ranieri la promozione in Serie A. Il regolamento dei playoff parla chiaro e in caso di parità nel computo dei gol tra andata e ritorno non si giocheranno i supplementari: allo scadere dei tempi regolamentari in questo caso ad esultare sarà il Bari per il migliore piazzamento nella classifica finale.

Le probabili formazioni di Bari-Cagliari. Benedetti e Maita in mediana con Maiello per supportare il trio formato da Esposito, Morachioli e dal bomber Cheddira. Ranieri a viso aperto con Mancosu, Lapadula e Luvumbo.

BARI (4-3-3): Caprile; Dorval, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Maita, Maiello, Benedetti; Cheddira, Esposito, Morachioli. All.: Mignani.

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic; Zappa, Dossena, Obert, Azzi; Nandez, Makoumbou, Deiola; Mancosu; Lapadula, Luvumbo. All.: Ranieri.

Dove vedere Bari-Cagliari in diretta TV

Dove vedere Bari-Cagliari in TV? La diretta della finale di ritorno dei playoff di Serie B sarà trasmessa su Sky è in particolare sui canali Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Il match si potrà vedere anche su DAZN, con gli abbonati che potranno sfruttare la piattaforma streaming

Bari-Cagliari dove vederla in streaming

Bari-Cagliari si potrà vedere in streaming su DAZN, e sull'app Sky Go riservata agli abbonati all'emittente satellitare Sky. La partita del San Nicola sarà trasmessa in streaming anche sulle piattaforme Helbiz Live, OneFootball e NOW, con la possibilità di comprare il singolo tagliando del match

Playoff Serie B, le probabili formazioni di Bari-Cagliari

Bari che dovrebbe scendere in campo con il solito 4-3-3, con Esposito e Morachioli a sostegno di Cheddira. Il tandem offensivo pesante del Cagliari dovrebbe essere formato da Luvumbo e Lapadula, con Mancosu alle loro spalle. Le probabili formazioni:

